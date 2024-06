Rússia reivindica a conquista de nova localidade no leste da Ucrânia

A- A+

O Ministério da Defesa russo reivindicou, neste domingo (2), a conquista de uma pequena localidade, Umanske, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia.

As tropas russas "conseguiram libertar Umanskoye na República Popular de Donetsk", escreveu o ministério em um comunicado, referindo-se à localidade chamada Umanske em ucraniano.

Esta pequena localidade, que tinha menos de 180 habitantes antes do início da ofensiva russa na Ucrânia em fevereiro de 2022, está localizada cerca de 25 quilômetros a noroeste de Donetsk, uma grande cidade sob controle russo.

Na sexta-feira, o ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, disse que as suas tropas avançavam em "todas as direções" na Ucrânia. Segundo ele, as tropas de Moscou conquistaram 880 km2 de território ucraniano desde o início do ano.

Veja também

são paulo Aluno com câncer tem formatura antecipada e recebe diploma em hospital dias antes de morrer