Conflito Rússia reivindica avanços e afirma que Ucrânia não pode vencer a guerra O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse à imprensa que a guerra só terminará "quando a Rússia alcançar os objetivos que estabeleceu no início"

A Rússia declarou, nesta segunda-feira (10), que é uma ilusão pensar que a Ucrânia possa vencer a guerra, no dia em que o Exército do país anunciou ter tomado o controle de mais três localidades na extensa linha de frente.

Moscou tenta aproveitar sua vantagem em número de soldados e equipamento, mas os avanços territoriais têm sido lentos e custosos, com os dois lados profundamente entrincheirados quase quatro anos após o início da ofensiva russa.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse à imprensa que a guerra só terminará "quando a Rússia alcançar os objetivos que estabeleceu no início".

O Ministério da Defesa russo anunciou que tomou os vilarejos de Slodkie e Nove na região de Zaporizhzhia, além de Gnativka, na região de Donetsk.

Peskov destacou que a Rússia mantém a iniciativa na frente de batalha e não vai parar.

"Os europeus acreditam que a Ucrânia pode vencer a guerra e assegurar seus interesses por meios militares. É a ilusão mais profunda pela qual o regime de Kiev se deixou levar. A situação na linha de frente indica o contrário", enfatizou na coletiva de imprensa.

