Rússia reivindica o controle de localidade na região nordeste da Ucrânia

O Exército da Rússia reivindicou nesta terça-feira (28) a captura de Dvorichna, uma localidade da região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia.

"Unidades do grupo de tropas 'Oeste' libertaram a localidade de Dvorichna", afirmou o Ministério da Defesa da Rússia.

Antes do início da ofensiva russa contra a Ucrânia de 2022, a localidade tinha 3.500 habitantes.

As tropas russas estão avançando na área oeste de Kharkiv, de onde haviam sido expulsas por uma ofensiva relâmpago do exército ucraniano em 2022.

Os russos estão a poucos quilômetros de Kupiansk, cidade que antes da guerra tinha 25.000 habitantes, local que é considerado o principal reduto ucraniano na região.

As tropas de Kiev também enfrentam problemas na região leste de Donetsk, em particular nas imediações de Pokrovsk, cidade crucial para a logística militar e a indústria do carvão.

A guerra entre os dois países começou com uma ofensiva russa em 24 de fevereiro de 2022.

Nos últimos meses, as duas partes atuaram para reforçar suas posições antes de possíveis negociações mediadas pelo presidente americano Donald Trump.

