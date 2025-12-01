A- A+

Guerra Rússia reivindica tomada do centro logístico de Pokrovsk, no leste da Ucrânia

A Rússia reivindicou nesta segunda-feira (1º) a tomada de Pokrovsk, um importante centro logístico do leste da Ucrânia, e da localidade de Vovchansk, no nordeste.

"O chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, informou a Vladimir Putin sobre a libertação das cidades de Krasnoarmeysk [nome russo de Pokrovsk] e de Vovchansk", informou o Kremlin no Telegram.

