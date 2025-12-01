Guerra
Rússia reivindica tomada do centro logístico de Pokrovsk, no leste da Ucrânia
"O chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, informou a Vladimir Putin sobre a libertação das cidades de Krasnoarmeysk [nome russo de Pokrovsk] e de Vovchansk", informou o Kremlin
Soldados ucranianos caminham em uma área não revelada, no distrito de Pokrovsk, na região oriental de Donetsk, em meio à invasão russa da Ucrânia. - Foto: Roman Pilipey / AFP
A Rússia reivindicou nesta segunda-feira (1º) a tomada de Pokrovsk, um importante centro logístico do leste da Ucrânia, e da localidade de Vovchansk, no nordeste.
Leia também
• Trump: Ucrânia tem problemas de corrupção, mas há 'boa chance' para acordo de paz com Rússia
• Max, a alternativa ao WhatsApp que divide os usuários na Rússia
• Orbán busca mais petróleo e gás da Rússia em negociações no Kremlin com Putin
"O chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, informou a Vladimir Putin sobre a libertação das cidades de Krasnoarmeysk [nome russo de Pokrovsk] e de Vovchansk", informou o Kremlin no Telegram.