Ter, 25 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça25/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Europa

Rússia rejeita acusações de interferência nas eleições francesas

Governo Francês teme influencia do Kremlin no pleito de abril de 2027

Reportar Erro
Kremlin nega interferência na política FrancesaKremlin nega interferência na política Francesa - Foto: Unsplash/Reprodução

A Rússia negou, nesta terça-feira (25), que esteja tentando influenciar as próximas eleições presidenciais francesas, e classificou as acusações como "propaganda anti-Rússia".

A França realizará eleições presidenciais no próximo ano para escolher o sucessor de Emmanuel Macron, um defensor ferrenho da Ucrânia que ocupa o cargo desde 2017.

Leia também

• Estádio se nega a receber Kanye West e coloca apresentações do cantor na Rússia em dúvida

• Rússia diz que Reino Unido 'impede' a paz ao dar informação sobre mísseis à Ucrânia

• Zelensky afirma que Ucrânia e Rússia buscam alternativas ao sistema de satélites Starlink

O governo francês teme que a Rússia tente influenciar as eleições em favor de um candidato mais alinhado ao Kremlin, no contexto da guerra na Ucrânia.

A Procuradoria francesa abriu uma investigação sobre possível interferência russa contra os ex-primeiros-ministros de centro-direita Édouard Philippe (2017-2020) e Gabriel Attal (2024), ambos candidatos declarados à eleição, e contra o eurodeputado social-democrata Raphaël Glucksman.

"Estamos constatando que, para muitos candidatos, a corrida presidencial envolve, como parte de seu 'programa obrigatório', declarações de grande repercussão sobre o combate à 'ameaça russa' e o apoio ao regime de Kiev", afirmou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, em comunicado.

"Espera-se que a maioria dos cidadãos franceses aja com bom senso e se recuse a ser enganada por essa propaganda anti-Rússia de baixa qualidade", acrescentou.

O primeiro turno das eleições presidenciais está marcado para abril do próximo ano.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter