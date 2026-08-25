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Europa Rússia rejeita acusações de interferência nas eleições francesas Governo Francês teme influencia do Kremlin no pleito de abril de 2027

A Rússia negou, nesta terça-feira (25), que esteja tentando influenciar as próximas eleições presidenciais francesas, e classificou as acusações como "propaganda anti-Rússia".

A França realizará eleições presidenciais no próximo ano para escolher o sucessor de Emmanuel Macron, um defensor ferrenho da Ucrânia que ocupa o cargo desde 2017.

O governo francês teme que a Rússia tente influenciar as eleições em favor de um candidato mais alinhado ao Kremlin, no contexto da guerra na Ucrânia.

A Procuradoria francesa abriu uma investigação sobre possível interferência russa contra os ex-primeiros-ministros de centro-direita Édouard Philippe (2017-2020) e Gabriel Attal (2024), ambos candidatos declarados à eleição, e contra o eurodeputado social-democrata Raphaël Glucksman.

"Estamos constatando que, para muitos candidatos, a corrida presidencial envolve, como parte de seu 'programa obrigatório', declarações de grande repercussão sobre o combate à 'ameaça russa' e o apoio ao regime de Kiev", afirmou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, em comunicado.

"Espera-se que a maioria dos cidadãos franceses aja com bom senso e se recuse a ser enganada por essa propaganda anti-Rússia de baixa qualidade", acrescentou.

O primeiro turno das eleições presidenciais está marcado para abril do próximo ano.

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