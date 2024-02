Rússia rejeita 'acusações grosseiras' dos EUA sobre a morte de Navalny

A- A+

A Chancelaria russa rejeitou, nesta sexta-feira (16), as "acusações grosseiras" do chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, que afirmou que o governo russo é "responsável" pela morte do principal opositor do país, Alexei Navalny.

"Em vez de fazer acusações grosseiras, valeria mais dar demonstrações de moderação e aguardar os resultados oficiais da investigação médica" sobre as causas da morte, afirmou o Ministério das Relações Exteriores russo em um comunicado.

O presidente da Câmara Baixa do Parlamento russo, Viacheslav Volodin, afirmou que os líderes das potências ocidentais são "culpados" pela morte de Navalny, que os "beneficia", já que estão "perdendo" a batalha na Ucrânia.

Os líderes ocidentais "que tomaram muitas decisões erradas e que se agarram às suas posições se beneficiam de sua morte", declarou Volodin, em um momento próximo ao segundo aniversário do início da ofensiva russa na Ucrânia.

O serviço penitenciário da região ártica de Yamal anunciou nesta sexta-feira a morte de Navalny, de 47 anos, um ativista que denunciou a corrupção e se tornou o mais importante crítico do Kremlin, que cumpria uma pena de 19 anos depois de ter sido condenado por "extremismo".

Veja também

Região Metropolitana do Recife Adiado julgamento do suspeito de feminicídio contra comerciante Eudina Sobral, assassinada no Cabo