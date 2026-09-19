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Internacional Rússia relata ataque hacker massivo ao sistema eleitoral no 2º dia de votação parlamentar Até às 15h06 (horário de Moscou; 09h06 no horário de Brasília), a participação eleitoral para as eleições da Duma Estatal foi de 35,55%, segundo a RIA Novosti

Autoridades russas relataram ataques cibernéticos massivos a sistemas de votação e linhas de comunicação em todo o país neste sábado (19) o segundo dia das eleições parlamentares, reportaram as agências de notícias locais e internacionais. Até às 15h06 (horário de Moscou; 09h06 no horário de Brasília), a participação eleitoral para as eleições da Duma Estatal foi de 35,55%, segundo a RIA Novosti.

O sistema de votação sofreu um ataque intenso durante a noite, mas autoridades afirmaram que a situação estava sob controle, segundo a Reuters. A agência reporta que o Ministério de Assuntos Digitais da Rússia registrou uma tentativa de sabotagem nas linhas de comunicação no extremo oriente do país, mas que o ataque foi frustrado e os serviços de comunicação foram restabelecidos.

Os ataques cibernéticos não cessaram, mas estão sendo repelidos com sucesso, segundo pronunciamento da presidente da Comissão Eleitoral Central, Ella Pamfilova, de acordo com o portal russo Izvestia. Além disso, Olga Kirillova, presidente da Comissão Eleitoral da Cidade de Moscou, confirmou que os terminais foram desativados por um breve período no primeiro dia da eleição e atribuiu o fato a um possível ataque de hackers, mas destacou a ausência de reclamações por parte dos moradores da capital sobre possíveis violações de seus direitos eleitorais.

Mais cedo, o presidente russo Vladimir Putin acusou a Ucrânia de tentar interferir na votação, sem apresentar provas. A declaração de Putin acontece no contexto de que se trata da primeira eleição para a Duma Estatal desde que a Rússia iniciou sua guerra em larga escala contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022. É amplamente esperado que o partido governista pró-Putin, Rússia Unida, mantenha sua dominância no sistema político russo.

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