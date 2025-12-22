Seg, 22 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda22/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DIPLOMACIA

Rússia relata "avanços lentos" nas negociações com EUA sobre Ucrânia

Embora última rodada de negociações não tenha produzido nenhum progresso significativo, as partes expressam otimismo

Reportar Erro
Rússia relata "avanços lentos" nas negociações com EUA sobre UcrâniaRússia relata "avanços lentos" nas negociações com EUA sobre Ucrânia - Foto: Mandel Ngan e Andrew Caballero-Reynolds / AFP

A Rússia declarou, nesta segunda-feira (22), que as negociações com os Estados Unidos para pôr fim à guerra na Ucrânia têm apresentado "avanços lentos" e denunciou as "tentativas maliciosas" de alguns países para sabotar as conversas.

"Observa-se avanços lentos, acompanhados por tentativas extremamente prejudiciais e maliciosas por parte de um influente grupo de Estados que buscam prejudicar esses esforços e sabotar o processo diplomático", declarou o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Riabkov, citado por agências de notícias russas.

Riabkov elogiou a intenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de "desenvolver soluções que abordem as causas profundas do conflito e que sejam duradouras".

Leia também

• UE prorroga sanções econômicas contra a Rússia por mais seis meses

• General russo morre em explosão em Moscou poucas horas após negociações nos Estados Unidos

• Zelensky diz que EUA propôs negociações entre Ucrânia e Rússia para pôr fim à guerra

No entanto, também criticou a postura dos países europeus em relação ao plano de Washington, apresentado há quase um mês e que desde então tem sido objeto de negociações.

Um acordo russo-americano sobre a Ucrânia "é o que nossos adversários em Bruxelas e em diversas capitais europeias tanto temem, e em seus piores pesadelos, eles só podem imaginar os resultados pelos quais estamos trabalhando", declarou Riabkov.

"Continuaremos avançando nessa direção sem vacilar em nossos esforços", acrescentou.

Novas negociações sobre o plano dos EUA foram realizadas neste fim de semana em Miami, com reuniões separadas entre o governo Trump e enviados russos e ucranianos.

Embora esta última rodada de negociações não tenha produzido nenhum progresso significativo, as partes expressaram otimismo. Estados Unidos e Ucrânia descreveram as conversas como "produtivas e construtivas".

O plano de 28 pontos apresentado pelos Estados Unidos no mês passado foi criticado por ser muito favorável à Rússia. Desde então, ele foi alterado após conversas com a Ucrânia e países europeus, mas o conteúdo da proposta não foi divulgado.

A Ucrânia alega que ainda lhe pedem concessões significativas, como ceder toda a região leste do Donbass à Rússia.

Os europeus, aliados de Kiev, apresentaram uma proposta paralela que envolvia o envio de uma força multinacional à Ucrânia, garantias semelhantes às do Artigo 5 do Tratado da Otan para Kiev e um exército ucraniano de 800.000 soldados.

Todos esses elementos são considerados inaceitáveis por Moscou e já foram rejeitados no passado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter