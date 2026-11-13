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Conflito Rússia relata nove mortes e Ucrânia três após noite de ataques Onda de ataques aconteceu um dia após intensas negociações diplomáticas, lideradas pelos Estados Unidos, para tentar acabar com uma guerra que começou em fevereiro de 2022

A Rússia afirmou nesta sexta-feira (13) que derrubou quase 1.200 drones ucranianos durante a noite, em uma das maiores ofensivas de Kiev, que deixou nove mortos.

A Ucrânia, por sua vez, relatou três mortos após outra noite de ataques russos que provocaram vários incêndios, incluindo um incidente em um hospital.

A onda de ataques aconteceu um dia após intensas negociações diplomáticas, lideradas pelos Estados Unidos, para tentar acabar com uma guerra que começou em fevereiro de 2022.

Os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner se reuniram com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou na quinta-feira e, em seguida, viajaram para Dublin, onde se encontraram com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

"Durante a noite (...), os sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram 1.198 drones ucranianos sobre quase 20 regiões russas, entre elas Moscou", informou nesta sexta-feira o Ministério da Defesa em um comunicado.

Esta é uma das maiores ofensivas contra a Rússia desde o início de sua invasão em larga escala da Ucrânia.

Na região de Volgogrado, sul do país, quatro funcionários de uma zona industrial morreram nos ataques, enquanto outros quatro faleceram em uma área industrial de Samara, no centro da Rússia, informaram os respectivos governadores.

Uma pessoa morreu na região fronteiriça de Briansk, que é alvo frequente de ataques.

Na Ucrânia, um hospital em Kiev sofreu danos depois que um ataque russo provocou um incêndio e feriu uma pessoa.

Duas pessoas morreram em Odessa (sul) e um jovem de 17 anos em Zaporizhzhia (sudeste). Os bombardeios russos também causaram danos materiais em residências, veículos e uma creche em Rivne (noroeste). Equipes de resgate socorreram moradores presos sob os escombros.

Rússia e Ucrânia estão há vários meses em uma escalada de ataques de longo alcance contra instalações civis, como fábricas, refinarias ou depósitos, que deixam um número cada vez maior de vítimas.

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