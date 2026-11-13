A- A+

Conflito Rússia relata quatro mortes após ataque com quase 1.200 drones ucranianos Na região de Volgogrado, sul do país, uma das mais afetadas pelo ataque, quatro funcionários de uma zona industrial morreram, segundo o governador regional, Andrei Botcharov

A Rússia derrubou durante a noite 1.198 drones ucranianos, em um ataque que deixou quatro mortos na região de Volgogrado, informaram nesta sexta-feira (13) o Ministério da Defesa e as autoridades locais.

Esta é uma das maiores ofensivas contra a Rússia desde o início de sua invasão em larga escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O ataque acontece um dia após a visita a Moscou dos emissários americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, que conversaram com o presidente russo, Vladimir Putin, antes de uma reunião em Dublin com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky, no âmbito dos esforços diplomáticos para tentar acabar com a guerra.

"Durante a noite (...), os sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram 1.198 drones ucranianos sobre quase 20 regiões russas, entre elas Moscou", informou o Ministério da Defesa em um comunicado.

Na região de Volgogrado, sul do país, uma das mais afetadas pelo ataque, quatro funcionários de uma zona industrial morreram, segundo o governador regional, Andrei Botcharov.

Outros dois trabalhadores do complexo, que inclui uma refinaria de petróleo e uma empresa química, ficaram feridos e foram hospitalizados, informou no Telegram.

Rússia e Ucrânia estão há vários meses em uma escalada de ataques de longo alcance contra instalações civis, como fábricas, refinarias ou depósitos, que deixam um número cada vez maior de vítimas.

Veja também