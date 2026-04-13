Guerra no Oriente Médio
Rússia retirou praticamente todo o seu pessoal da central iraniana de Bushehr
"Cento e oito pessoas estão a caminho de Isfahan; tudo está ocorrendo conforme o planejado", disse o diretor-geral da Rosatom, Alexei Likhachev
A Rússia retirou quase todo o seu pessoal da instalação nuclear de Bushehr, no Irã, construída e operada com a assistência de Moscou. Cento e oito pessoas deixaram a instalação nesta segunda-feira (13), segundo o diretor-geral da Rosatom, Alexei Likhachev.
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"Cento e oito pessoas estão a caminho de Isfahan; tudo está ocorrendo conforme o planejado", disse Likhachev a jornalistas, inclusive da AFP, acrescentando que "vinte pessoas permanecem na instalação", entre eles gerentes e operadores de equipamentos, após esta "rotação final".