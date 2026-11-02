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CONFLITO Rússia retoma ataques em região ucraniana após fim da trégua local O governo e o Exército ucranianos alertaram que Moscou retomaria os ataques com intensidade logo após o fim do cessar-fogo

A Rússia retomou nesta segunda-feira (2) os ataques na região ucraniana de Kherson, após o fim da trégua na área, a pausa mais longa na guerra iniciada em 2022, informaram as autoridades locais.

O cessar-fogo incomum, negociado pela primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, terminou no domingo e permitiu uma missão humanitária na cidade de Oleshki, ocupada pela Rússia.

A trégua, iniciada na terça-feira (27), foi a pausa mais longa no conflito provocado pela invasão russa, que já deixou milhares de mortos e deslocou milhões de pessoas.

"Por volta das 8 da manhã, os ocupantes russos atacaram um carro com um drone no distrito urbano de Korabelny, em Kherson", informaram as autoridades da cidade do sul da Ucrânia.

Segundo uma fonte do governo local, uma mulher de 62 anos e um homem de 73 ficaram feridos e foram hospitalizados.

Uma fonte da presidência ucraniana disse no domingo à AFP que Kiev propôs a prorrogação da trégua, mas que a Rússia rejeitou a oferta.

O governo e o Exército ucranianos alertaram que Moscou retomaria os ataques com intensidade logo após o fim do cessar-fogo.

O Exército afirmou que as tropas russas aproveitaram a pausa nos combates para "fortalecer suas posições".

"Vai ser um inferno, ainda pior do que antes", disse uma fonte militar local que pediu anonimato.

Os ataques russos também provocaram a morte de uma pessoa em Izium, uma cidade da região nordeste de Kharkiv, informou o governador local.

O cessar-fogo da semana passada ficou restrito à região de Kherson. Fora desta área, os dois lados prosseguiram com os ataques.

A retomada das negociações entre Kiev e Moscou, com mediação de Washington, está prevista para este mês.

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