Rússia reúne mais de 50 mil soldados para novo ataque na Ucrânia, diz Zelensky

A Rússia estaria reunindo mais de 50 mil soldados na frente de batalha na região ucraniana de Sumy, de acordo com informações de Kiev. "Agora eles também estão reunindo soldados em direção a Sumy. Mais de 50.000", disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy a repórteres na terça-feira, segundo comunicado divulgado nesta quarta.

A Rússia quer "preparar uma ofensiva contra Sumy", acrescentou. Os russos intensificaram seus ataques na região fronteiriça desde que o exército ucraniano foi expulso da região russa vizinha de Kursk em março.





Zelensky também pressionou novamente por uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, e sugeriu convidar também o presidente americano, Donald Trump. "Se Putin se sente desconfortável com uma reunião bilateral, ou se todos querem que seja uma reunião trilateral, não tenho problema com isso", disse o presidente ucraniano. Ele está "pronto para qualquer formato".

Enquanto Moscou continuar a atacar a Ucrânia, o governo dos EUA deve impor mais sanções contra a Rússia, exigiu Zelensky. "Trump prometeu que sanções serão impostas se a Rússia não parar." Kiev tem consultado Washington sobre sanções contra os setores bancário e energético da Rússia. Zelensky espera que os EUA agora introduzam tais sanções.

De acordo com Moscou, a Ucrânia realizou ataques massivos de drones contra a Rússia na noite de quarta-feira . O Ministério da Defesa russo disse ter interceptado quase 300 drones ucranianos, incluindo mais de 40 sobre a região de Moscou. Vários aeroportos de Moscou tiveram que suspender o tráfego aéreo por várias horas.

