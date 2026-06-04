A- A+

INTERNACIONAL Rússia se diz "indignada" por estar na lista da ONU sobre violência sexual Publicada anualmente pelas Nações Unidas, a lista inclui dezenas de grupos estatais e não estatais suspeitos de forma crível de terem cometido "sistematicamente" atos de violência sexual

A Rússia expressou nesta quinta-feira (4) sua indignação por ter sido incluída em uma lista da ONU de partes acusadas de violência sexual em zonas de conflito, classificando a medida como tendenciosa e destinada a desacreditar Moscou.

Publicada anualmente pelas Nações Unidas, a lista inclui dezenas de grupos estatais e não estatais suspeitos de forma crível de terem cometido "sistematicamente" atos de violência sexual.

"Estamos extremamente decepcionados e, eu diria, indignados com a decisão claramente tendenciosa e politizada do secretário-geral da ONU de incluir as forças armadas e de segurança russas na lista", declarou a jornalistas o embaixador russo na ONU, Vasily Nebenzya.

O relatório de António Guterres "contém informações sobre crimes que não apenas não podem ser confirmados devido à ausência dos dados necessários, mas que também não demonstram o caráter sistemático das supostas violações, um critério fundamental para ser incluído na lista", acrescentou.

"Dá a impressão de que o documento foi preparado de maneira meramente formal e com a intenção de alcançar um resultado predeterminado para desacreditar a Rússia e ocultar as ações ilegais do regime de Kiev", afirmou.

As forças de segurança russas foram acrescentadas à lista negra de violência sexual na semana passada, e a ONU assinalou que seus inspetores têm sido sistematicamente impedidos de atuar por Moscou.

O relatório do secretário-geral detalhou incidentes de violência contra prisioneiros de guerra, que prestaram testemunho após sua libertação.

A Ucrânia, embora não figure na lista, não ficou isenta de críticas: o relatório menciona 31 casos de violência sexual cometidos por forças de segurança ucranianas, especialmente contra prisioneiros de guerra.

Veja também