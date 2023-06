Rússia se retira contra o grupo paramilitar Wagner

A- A+

As autoridades russas anunciaram nesta terça-feira (27) a retirada das manobras contra o grupo paramilitar Wagner, liderada por Yevgueni Prigozhin, que provocou uma crise no fim de semana no Kremlin com um motim abortado em menos de 24 horas.

"O caso criminoso aberto pelo levante armado da empresa militar privada Wagner foi encerrado, depois que os participantes encerraram suas ações", afirmou o Serviço Federal de Segurança (FSB) em um comunicado.

