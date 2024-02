Rússia se vingará das novas sanções ocidentais, promete ex-presidente russo Medvedev

A- A+

O ex-presidente russo e atual número dois do Conselho de Segurança, Dmitri Medvedev, afirmou este sábado que o seu país se vingará das sanções ocidentais adotadas por ocasião do segundo aniversário da ofensiva na Ucrânia e da morte do opositor Alexei Navalny.

Como argumentou na sua conta no Telegram, a razão por trás das sanções anunciadas nos últimos dias pelos Estados Unidos, pela UE e pelo Reino Unido “é clara: quanto pior para os cidadãos russos, melhor para o mundo ocidental”.

“Temos que nos lembrar disso e nos vingar deles sempre que possível. Eles são nossos inimigos”, acrescentou o alto funcionário russo.

Medvedev também encorajou a “criação de dificuldades” nas economias desses países e “fomento do descontentamento popular em relação às políticas incompetentes das autoridades ocidentais”.

Da mesma forma, considerou que a Rússia deveria “realizar outras atividades nos seus territórios, que não podem ser abordadas em público”. Na verdade, a Rússia tem sido frequentemente acusada nos últimos anos de promover campanhas de desinformação nos países ocidentais.



Medvedev, que substituiu Vladimir Putin como presidente da Rússia entre 2008 e 2012, era então considerado uma figura bastante liberal, embora desde o início da campanha russa na Ucrânia, há dois anos, tenha se destacado como uma das vozes mais radicais contra o Ocidente. poderes.

