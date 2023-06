A- A+

Estados Unidos Rússia será capaz de produzir drones iranianos em seu território até 2024, afirma Casa Branca Guerra na Ucrânia impulsionou as negociações entre Moscou e Teerã

A Rússia "recebe material do Irã para construir uma fábrica de drones" em seu território que "poderá estar totalmente operacional no início do próximo ano", alertou um porta-voz da Casa Branca, John Kirby, nesta sexta-feira (9).

"A parceria militar entre a Rússia e o Irã parece estar se aprofundando", disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, em comunicado, citando informações da Inteligência.

O governo americano divulgou uma imagem de satélite da localização planejada da usina, na Zona Econômica Especial de Alabuga, cerca de 900 quilômetros ao leste de Moscou.

A Casa Branca publicará uma nota nesta sexta-feira para informar empresas e governos para que possam "aplicar medidas para garantir que não estejam contribuindo inadvertidamente para o programa (de drones) do Irã".

Washington estima que a Rússia recebeu centenas de drones de ataque iranianos em maio e a acusa de tê-los usado recentemente para "atacar Kiev e aterrorizar a população ucraniana", disse Kirby.

"Continuaremos impondo sanções aos atores envolvidos na transferência de equipamento militar iraniano à Rússia para uso na Ucrânia", disse Kirby.

Os Estados Unidos criticam há muito tempo a parceria militar entre Moscou e Teerã, que "é uma via de mão dupla", lembrou o porta-voz.

Kirby disse que o Irã está buscando "bilhões de dólares em equipamentos militares russos".

O Irã considera "infundadas" as acusações dos Estados Unidos de que fornece armas à Rússia e garante que não está participando da guerra.

A guerra na Ucrânia impulsionou as negociações entre Moscou e Teerã, que tentam romper seu isolamento crescente.

Os dois países anunciaram recentemente a construção de uma conexão ferroviária com o objetivo de contornar as rotas marítimas tradicionais e as sanções internacionais.

Veja também

