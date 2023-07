Rússia só renovará acordo de cereais se suas demandas forem respeitadas, afirma Putin

O presidente Vladimir Putin disse, nesta quarta-feira (19), que a Rússia estenderá o acordo que permite à Ucrânia exportar grãos pelo Mar Negro se a "totalidade" de suas demandas for aceita, caso contrário, o acordo "não faz mais sentido".

"Vamos considerar a possibilidade de voltar [ao acordo], com uma condição: que todos os princípios sob os quais a Rússia concordou em participar do acordo sejam levados em consideração e totalmente cumpridos", disse Putin em uma reunião com sua equipe de governo, transmitida pela TV.