Rússia sofre maior ataque a drone em meses contra seis regiões

A- A+

A Rússia sofreu um dos maiores ataques a drone desde o começo da guerra na Ucrânia nesta quarta-feira (30), anunciaram autoridades de Moscou. De acordo com o Kremlin, seis regiões russas foram alvo de drones, que danificaram aviões de transporte militar perto da fronteira com a Estônia.

Os ataques se concentraram nas regiões Oeste e Sudoeste do país. Segundo informações oficiais, o principal deles foi no aeroporto de Pskov, a 48 Km da fronteira, danificando quatro aviões militares de carga Il-76, deixando dois deles em chamas.

Não foram relatados feridos nos ataques generalizados, mas Ministério da Defesa da Rússia disse que pelo menos oito drones ucranianos foram interceptados em pelo menos cinco outras regiões do país, ao sul e sudoeste de Moscou. Os drones foram abatidos nas regiões de Bryansk, Oryol, Kaluga, Ryazan e no distrito de Ruza, nos arredores da região de Moscou, disse o ministério.

A região russa de Pskov é o lar de uma famosa divisão de paraquedistas das forças armadas do país que esteve implicada no massacre de civis no ano passado na cidade ucraniana de Bucha. A Oeste, faz fronteira com a Organização do Tratado do Atlântico Norte.

O governador Mikhail Vedernikov, de Pskov, postou no Telegram vídeos mostrando um grande incêndio com fumaça ondulante iluminando o céu noturno à distância, e o que pareciam ser defesas aéreas sendo disparadas contra drones que se aproximavam.

A região russa de Pskov é o lar de uma famosa divisão de paraquedistas das forças armadas do país que esteve implicada no massacre de civis no ano passado na cidade ucraniana de Bucha. A Oeste, faz fronteira com a Organização do Tratado do Atlântico Norte.

O governador Mikhail Vedernikov, de Pskov, postou no Telegram vídeos mostrando um grande incêndio com fumaça ondulante iluminando o céu noturno à distância, e o que pareciam ser defesas aéreas sendo disparadas contra drones que se aproximavam.

Veja também

golpe Militares dão golpe de Estado no Gabão após anúncio da reeleição de Bongo