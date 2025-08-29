Rússia tem 100.000 soldados perto de Pokrovsk, cidade-chave no leste da Ucrânia, diz Zelensky
Esta localidade tem uma importância estratégica para as tropas de Kiev, já que estão em uma interseção de vários caminhos
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, alertou nesta sexta-feira (29) que a Rússia concentrou uma força de cerca de 100.000 soldados perto da cidade de Pokrovsk, no leste do país.
A situação na região de Pokrovsk é a mais "preocupante" atualmente, alertou Zelensky.
"O inimigo está se concentrando lá. Até 100.000 soldados, foi o que tivemos esta manhã. De qualquer forma, eles estão preparando ações ofensivas", disse o mandatário ucraniano a um grupo de veículos de comunicação, entre eles a AFP.
Esta localidade da região de Donestk tem uma importância estratégica para as tropas de Kiev, já que estão em uma interseção de vários caminhos.
O Exército russo, que ocupa cerca de 20% do território ucraniano, avança lentamente no leste há dois anos, embora tenha acelerado suas conquistas nos últimos meses.
Em julho, a Rússia afirmou que conseguiu tomar várias localidades na Ucrânia, sendo esta a primeira vez desde o início da invasão em fevereiro de 2022 que suas tropas entraram nesta região na fronteira com Donetsk.