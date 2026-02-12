A- A+

TECNOLOGIA Rússia tenta bloquear WhatsApp e pressiona usuários a migrar para aplicativo estatal Empresa afirma que Kremlin quer empurrar mais de 100 milhões de russos para plataforma 'sem criptografia'

WhatsApp afirmou que a Rússia “tentou bloquear completamente” o serviço no país nesta quarta-feira, em meio ao avanço das restrições do Kremlin contra aplicativos de mensagens estrangeiros.



Segundo a empresa, a medida faz parte de uma estratégia para transferir mais de 100 milhões de usuários russos para um aplicativo estatal descrito como ferramenta de vigilância.

De acordo com o jornal inglês BBC, a plataforma, que pertence à Meta, declarou que o bloqueio representaria um “retrocesso” na comunicação privada e segura dentro da Rússia.

"Tentar isolar mais de 100 milhões de pessoas da comunicação privada e segura é um retrocesso e só pode levar a menos segurança para os cidadãos russos", afirmou a empresa, em comunicado. "Continuamos a fazer tudo o que podemos para manter os usuários conectados".

O Kremlin não comentou imediatamente as declarações. A ofensiva ocorre após a agência reguladora de comunicações da Rússia, a Roskomnadzor, intensificar alertas ao WhatsApp para cumprir a legislação local, que exige armazenamento de dados de usuários russos em servidores no país.





A agência estatal Tass noticiou no início deste ano que o aplicativo poderá ser bloqueado permanentemente em 2026. Para Andrei Svintsov, parlamentar russo, medidas “tão severas” seriam “absolutamente justificadas”, já que a Meta foi classificada como organização extremista pelo governo russo em 2022.

Desde então, redes sociais como Instagram e Facebook estão oficialmente bloqueadas e só podem ser acessadas por meio de redes privadas virtuais (VPNs).

Telegram também na mira

As restrições não se limitam ao WhatsApp. O Telegram, que tem número de usuários semelhante no país, também enfrenta limitações sob a justificativa de falhas de segurança e descumprimento de exigências locais.

O fundador do Telegram, Pavel Durov, acusou o governo de restringir o acesso ao serviço para forçar a população a adotar uma plataforma estatal sujeita a vigilância e censura política.

"Restringir a liberdade dos cidadãos nunca é a resposta certa", afirmou Durov, em publicação online.

Ele comparou a estratégia russa a uma tentativa semelhante feita pelo Irã para substituir o Telegram por uma alternativa governamental, iniciativa que acabou contornada pelos próprios usuários.

'Superaplicativo' estatal

Em paralelo, Moscou tem promovido o uso do aplicativo Max, desenvolvido com apoio estatal e comparado ao WeChat chinês. O modelo integra mensagens, serviços governamentais e funcionalidades financeiras em uma única plataforma, mas sem oferecer criptografia de ponta a ponta.

Desde 2025, a pré-instalação do Max tornou-se obrigatória em todos os novos dispositivos vendidos na Rússia. Servidores públicos, professores e estudantes também são obrigados a utilizar a ferramenta.

