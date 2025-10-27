A- A+

GUERRA Rússia testa míssil com energia nuclear para proteger interesses, diz fonte do Kremlin Trump afirmou que Putin deveria se concentrar em fazer um acordo de paz, em vez de testar mísseis

O teste de um míssil movido a energia nuclear pela Rússia, que afirma não poder ser interceptado por defesas aéreas, reflete a determinação de Moscou em proteger seus interesses de segurança, disse um funcionário do Kremlin nesta segunda-feira, 27, após os Estados Unidos e países europeus aumentarem a pressão sobre o residente Vladimir Putin para negociar o fim da invasão da Ucrânia.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que Putin deveria se concentrar em fazer um acordo de paz, em vez de testar mísseis.

Pouco se sabe sobre o míssil Burevestnik da Rússia, que a aliança militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nomeou de Skyfall.

No domingo, Putin apareceu em um vídeo oficial, vestindo fardas camufladas, para ouvir o chefe do estado-maior geral da Rússia relatar que o míssil percorreu 14 mil quilômetros (8.700 milhas) em um teste.

A notícia surgiu após uma semana em que novas e rigorosas sanções dos EUA foram anunciadas, além de novos compromissos europeus de auxílio militar à Ucrânia.

"A Rússia está consistentemente trabalhando para garantir sua própria segurança", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, quando questionado se o anúncio do míssil era uma resposta às sanções e um sinal para o Ocidente.

"Garantir a segurança é uma questão vital para a Rússia, especialmente no cenário de sentimento militarista que estamos ouvindo atualmente, principalmente dos europeus", Peskov disse a repórteres.

Trump, falando a repórteres em uma viagem oficial de Kuala Lumpur a Tóquio, disse que a conversa de Putin sobre mísseis não era "apropriada".

"Você precisa acabar com a guerra. Uma guerra que deveria ter durado uma semana agora está prestes a completar quatro anos", disse Trump. "É isso que você deveria fazer, em vez de testar mísseis."

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, na segunda-feira, criticou a administração Trump por mudar sua abordagem.

Após conversas com Putin no Alasca em agosto, Trump disse que queria um acordo de paz de longo prazo e não insistiu em um cessar-fogo provisório, mas agora mudou de ideia, disse Lavrov ao canal Ultrahang, do YouTube, na Hungria.

"Agora tudo o que eles estão falando é sobre um cessar-fogo imediato ... isso é uma mudança radical", disse Lavrov.

A decisão de Trump sobre as sanções aumentou as apostas nos esforços para parar os combates. Enquanto Rússia e Ucrânia avaliavam os próximos passos, também buscavam aliados.

Lavrov recepcionou seu homólogo norte-coreano, Choe Son Hui, para conversas em Moscou. Pyongyang enviou milhares de tropas, além de artilharia e mísseis, para apoiar a invasão da Rússia à Ucrânia.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela equipe do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado



