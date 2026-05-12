Rússia testa míssil de longo alcance após fim de tratado nuclear com os EUA
O fim do acordo New START, em fevereiro, liberou formalmente as duas maiores potências nucleares do mundo de uma série de restrições
A Rússia testou, nesta terça-feira (12), um novo míssil de longo alcance capaz de transportar ogivas nucleares, meses depois do fim do último tratado com os Estados Unidos que limitava seus arsenais atômicos.
O fim do acordo New START, em fevereiro, liberou formalmente as duas maiores potências nucleares do mundo de uma série de restrições.
"Este é o sistema de mísseis mais poderoso do mundo", afirmou o presidente russo, Vladimir Putin, após receber um relatório sobre o lançamento bem-sucedido do Sarmat, um míssil balístico intercontinental (ICBM).
Putin assegurou que o míssil pode transportar uma ogiva mais de quatro vezes mais potente que qualquer arma comparável dos Exércitos ocidentais e acrescentou que o Sarmat entrará em "serviço de combate" antes do fim deste ano.
O presidente russo já havia afirmado repetidamente desde o primeiro teste do míssil, em 2022, que ele seria implantado antes do fim do ano, embora esses planos ainda não tivessem se concretizado.
Leia também
• Trump diz que cessar-fogo está fragilizado e que proposta do Irã não incluiu questão nuclear
• Democratas dos EUA pedem fim do silêncio sobre política nuclear de Israel
• Força nuclear e tripulação de 6 mil: Conheça porta-aviões dos EUA que está no Rio
Pavel Podvig, pesquisador principal do Instituto das Nações Unidas para Pesquisa sobre Desarmamento, considerou realista a implantação do "maior míssil" da Rússia em 2025, embora tenha apontado que isso não provocará "uma mudança significativa no potencial dissuasório das forças estratégicas russas".
O Kremlin informou ter notificado os Estados Unidos sobre o lançamento, reportou a agência estatal TASS.
Embora Moscou e Washington tenham concordado em restabelecer um diálogo militar de alto nível pouco depois do fim do New START, não há sinais imediatos de que o tratado será renovado ou prorrogado.
O Sarmat, conhecido na classificação da Otan como "Satan II", é o primeiro míssil balístico intercontinental produzido na Rússia pós-soviética classificado como "superpesado".
Putin afirmou que ele é capaz de percorrer 35 mil quilômetros.