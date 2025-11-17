Seg, 17 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda17/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Rússia toma três localidades no leste da Ucrânia

Os últimos avanços russos coincidem com a visita do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aos seus aliados europeus, onde busca obter apoio militar e econômico

Reportar Erro
Rússia toma três localidades no leste da UcrâniaRússia toma três localidades no leste da Ucrânia - Foto: Tetiana Dzhafarova/AFP

O Exército russo tomou o controle de mais três localidades no leste da Ucrânia, informou nesta segunda-feira (17) o Ministério da Defesa de Moscou, no mais recente avanço de sua ofensiva.

Os últimos avanços russos coincidem com a visita do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aos seus aliados europeus, onde busca obter apoio militar e econômico.

Moscou indicou que suas tropas tomaram as localidades de Gai, na região de Dnipropetrovsk; Platonivka, na região de Donetsk; e Dvorichanske, na região de Kharkiv.

Leia também

• Rússia diz que não planeja atacar países da Otan ainda que siga reforçando defesa

• Rússia propõe diálogo com EUA após acusações de Trump sobre testes nucleares secretos

• Rússia reivindica avanços e afirma que Ucrânia não pode vencer a guerra

A AFP não conseguiu verificar as informações com fontes independentes.

A Rússia tem atacado o território ucraniano quase diariamente com drones ou mísseis desde o início da invasão, em fevereiro de 2022.

Com a aproximação do inverno, Moscou intensificou os bombardeios à infraestrutura energética ucraniana.

Por sua vez, a Ucrânia lançou ataques contra depósitos e refinarias de petróleo russos.

bur/yad/sag/pc/dd/fp

Reportar Erro

Veja também

Newsletter