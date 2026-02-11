A- A+

Rússia tomará medidas "militares" se Groenlândia for militarizada

A Rússia advertiu, nesta quarta-feira (11), que responderá com medidas militares caso o Ocidente reforce sua presença militar na Groenlândia.

Diversos países europeus enviaram pequenos contingentes de tropas para a Groenlândia nas últimas semanas, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarar seu desejo de anexar a ilha ártica.

"Obviamente, se houver uma militarização da Groenlândia e a criação de capacidades militares direcionadas à Rússia, responderemos com medidas adequadas, incluindo medidas técnico-militares", afirmou o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, em discurso no Parlamento russo.

A Groenlândia, com aproximadamente 57.000 habitantes, é um território autônomo da Dinamarca há décadas.

No mês passado, Trump recuou em suas ameaças de anexar o território, após afirmar ter chegado a um "acordo-quadro" com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, para garantir uma maior influência dos EUA.

Ele havia alertado anteriormente que, se os Estados Unidos não assumissem o controle da Groenlândia, Rússia ou China poderiam fazê-lo.

"Os Estados Unidos, a Dinamarca e a Groenlândia devem resolver isso entre si", declarou Lavrov. Ele acusou a Dinamarca de tratar os habitantes da Groenlândia como "cidadãos de segunda classe".

A Groenlândia indicou que sua soberania e integridade territorial são uma "linha vermelha" em qualquer negociação com Washington.

