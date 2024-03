Rússia transfere 5 mil crianças da região de Belgorod após bombardeios ucranianos

Quase 5 mil crianças foram transferidas da região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, após semanas de bombardeios ucranianos, anunciou neste sábado o governador da região.

As autoridades regionais informaram na semana passada que 9 mil menores de idade seriam levados para outras regiões após uma série de bombardeios e ataques com drones que mataram mais de 10 civis.

"Cinco mil de nossas crianças já estão fora da região. Ontem, 1.300 crianças chegaram a São Petersburgo, Briansk e Makhachkala", disse o governador Vyacheslav Gladkov.

Os menores de idade que permanecem na região e moram em cidades próximas da fronteira, incluindo Belgorod, a capital regional, terão aulas à distância no próximo mês, acrescentou.

Os estabelecimentos comerciais que foram obrigados a fechar serão autorizadas a reabrir as portas desde que "os funcionários tenham o treinamento em primeiros socorros" e que fitas adesivas sejam colocadas nas janelas, afirmou o governador.

Belgorod foi alvo de vários bombardeios ucranianos desde o início do conflito, há mais de dois anos.

Um drone ucraniano colidiu na sexta-feira contra um prédio na cidade. Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas, segundo Gladkov.