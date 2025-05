A- A+

negociações Rússia transmitirá à Ucrânia condições para fim do conflito após troca de prisioneiros, diz ministro Segundo Lavrov, o "projeto do documento estabelece condições para um acordo duradouro, global e a longo prazo"

A Rússia transmitirá à Ucrânia um documento que exporá suas condições para encerrar sua ofensiva lançada em 2022 assim que acabar a troca de prisioneiros com Kiev, anunciou o chefe da diplomacia russa nesta sexta-feira (23).

"Assim que a troca de prisioneiros de guerra for concluída, estaremos prontos para enviar ao lado ucraniano o rascunho do documento que o lado russo está finalizando", disse Sergei Lavrov, citado pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Segundo Lavrov, o "projeto do documento estabelece condições para um acordo duradouro, global e a longo prazo" para pôr fim ao conflito na Ucrânia.

A Ucrânia também deverá elaborar um documento deste tipo, como foi acordado durante as conversações diretas entre Kiev e Moscou em Istambul, em meados de maio.

Ambos os lados iniciaram nesta sexta-feira a primeira fase de uma troca de prisioneiros. O acordo, que foi firmado também em Istambul, prevê o intercâmbio de 1.000 presos de cada lado.

Nesta sexta-feira, foram trocados 270 soldados e 120 civis de cada lado. A troca deve continuar no sábado e no domingo, indicaram ambas as partes.

Veja também