Rússia espera que derrota de Trump nas urnas não atrapalhe negociações sobre a Ucrânia

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A derrota dos republicanos nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos foi acompanhada de perto na Rússia, onde parte dos analistas avalia que a mudança de forças no Congresso pode ampliar o apoio a Ucrânia a partir de janeiro, com os democratas no comando do Legislativo. Ainda assim, o Kremlin indicou não esperar uma guinada imediata na condução da Casa Branca.



Questionado sobre o impacto do resultado eleitoral nas tentativas americanas de intermediar um acordo entre Moscou e Kiev, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse esperar que o presidente Donald Trump mantenha a busca por um entendimento.

"Já existem trabalhos preparatórios em andamento, e outra rodada de negociações trilaterais está prevista para ocorrer em breve", afirmou, ao citar conversas marcadas para terça e quarta-feira, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, com representantes de Rússia, Ucrânia e EUA. Ao ser perguntado se o novo Congresso poderia contestar a postura de Trump, classificou o tema como "questão interna" americana.





Nos últimos meses, decisões de Trump foram vistas como favoráveis a Moscou. Ele fechou um acordo de importação de diesel com a Rússia e determinou a suspensão de novas sanções amplas contra a economia russa, medida criticada por parlamentares de ambos os partidos. A Ucrânia também relatou redução na velocidade do Starshield, serviço militar do Starlink. Trump negou interferência, mas a restrição foi interpretada como pressão sobre Kiev.



O acordo do diesel, porém, enfrentou turbulência nesta semana, após alertas legais de autoridades americanas levarem navios-tanque a mudar de rota. Em paralelo, Kiev pede o envio mais rápido de interceptores Patriot para conter mísseis russos. Em 30 de outubro, o governo Trump disse ter aprovado proposta de venda de US$ 2,1 bilhões.



Na Rússia, Dmitry Medvedev avaliou que Trump tende a pressionar menos a Ucrânia para evitar novo embate com democratas. Já em Kiev, o presidente Volodymyr Zelensky disse que os democratas "falam muito claramente sobre seu apoio à Ucrânia". "Acredito que nossas chances de obter assistência adicional dos Estados Unidos podem aumentar agora", afirmou.





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