A- A+

Guerra Rússia vai considerar navios estrangeiros que se aproximem da Ucrânia como parte do conflito Kremlin anunciou que embarcações no Mar Negro que naveguem em direção a portos ucranianos serão tratados como supostos transportadores de material bélico

A Rússia alertou, nesta quarta-feira, que vai considerar como "parte do conflito" todos os navios — incluindo os de bandeira estrangeira — que se aproximarem da Ucrânia a partir de hoje. O anúncio representa a mais nova escalada de tensões no conflito após o fim do acordo para exportações de grãos pelo Mar Negro, celebrado entre Moscou e Kiev, que não foi renovado na segunda-feira.

"A partir das 00h00, horário de Moscou, em 20 de julho de 2023 (18h de quarta em Brasília), todos os navios no Mar Negro que navegam para portos ucranianos serão considerados potenciais transportadores de carga militar", disse o Ministério da Defesa em comunicado.

Ainda de acordo com o mesmo texto, "os Estados de bandeira desses navios serão considerados parte do conflito ucraniano ao lado do regime de Kiev".

O Mar Negro voltou a ser um importante foco de tensões dentro da guerra na Ucrânia desde segunda-feira, quando o Kremlin anunciou que não renovaria o acordo que permitia o livre transporte de produtos agrícolas ucranianos e russos na região.

Moscou alegou que a parte do trato relativa à Rússia não estaria sendo cumprida — embora os produtos agrícolas russos não tenham sido proibidos, o governo argumenta que os bloqueios comerciais e ao sistema bancário internacional, principalmente da União Europeia e dos EUA, prejudicam as transações com países que importam as commodities.

Veja também

América do Sul Chuvas dificultam busca por sobreviventes de deslizamento de terra na Colômbia