Seg, 15 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda15/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Rússia vê pausa em negociações com Ucrânia e acusa Otan de 'lutar contra' Moscou

Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, de que a próxima reunião será acordada em breve são "infundadas"

Reportar Erro
Porta-voz do Rússia, Dmitri PeskovPorta-voz do Rússia, Dmitri Peskov - Foto: Alexander Nemenov/AFP

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou, nesta segunda-feira (15) que "ainda não há avanços na organização de uma cúpula sobre a questão ucraniana". Segundo ele, declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, de que a próxima reunião será acordada em breve são "infundadas".

Leia também

• China se opõe a restrições econômicas do G7 relacionadas a compra de petróleo da Rússia

• Ucrânia bombardeia importante refinaria de petróleo na Rússia, afirma Moscou

• Rússia reivindica captura de localidade em região do centro-leste da Ucrânia


Além disso, Peskov voltou a acusar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de se envolver diretamente no conflito. "A Otan está envolvida nesta guerra", disse, ao afirmar que a aliança fornece "apoio direto e indireto ao regime de Kiev". Para ele, "pode-se dizer com absoluta certeza que a Otan está lutando contra a Rússia".

Em conversa com repórteres, Peskov declarou que "há uma pausa" nas tratativas com os EUA e com a Ucrânia. "Não há flexibilidade na posição ucraniana, nem disposição do regime de Kiev para realmente iniciar uma discussão séria", disse. Nessas condições, acrescentou, "uma reunião sem preparação seria absolutamente inútil".

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter