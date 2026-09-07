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GUERRA NA UCRÂNIA

Rússia volta a atacar Kiev após pausa de três dias

A interrupção dos para permitir a visita dos navios americanos Steve Witkoff e Jared Kushner

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Rússia retoma ataques a KievRússia retoma ataques a Kiev - Foto: Roman Pilipey/AFP

A Rússia retomou os ataques a Kiev, na Ucrânia, após uma pausa de três dias para permitir a visita dos navios americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, anunciaram autoridades ucranianas na noite desta segunda-feira.

"A defesa aérea foi ativada em Kiev", informou a administração militar da capital ucraniana. Segundo os serviços de emergência, prédios foram afetados em dois distritos nos arredores de Kiev.
 

A agência estatal russa Tass confirmou que “uma pausa de três dias nos ataques a Kiev chegou ao fim”. As forças ucranianas também suspenderam seus ataques à região de Moscou.

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