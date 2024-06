Rússia impõe condições para "paz negociada" com Ucrânia e chama de "roubo" uso de ativos russos

A- A+

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira que está pronto para negociar o fim da guerra na Ucrânia e um acordo de paz, se Kiev retirar suas tropas das quatro regiões do país que foram anexadas por Moscou e renunciar a qualquer possibilidade de se integrar à Otan — em termos que as autoridades ucranianas têm se negado a admitir, até este momento do conflito.

"Assim que Kiev começar a retirada efetiva das [suas] tropas [das regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporíjia], e assim que notificar que abandona seus planos de ingressar na Otan, daremos imediatamente, neste mesmo minuto, a ordem de cessar-fogo e iniciaremos as negociações" disse Putin, diante de funcionários do Ministério das Relações Exteriores do país.

Os comentários de Putin sobre um possível acordo de paz ocorrem no mesmo momento em que Kiev recebe uma nova onda de medidas destinadas por seus aliados ocidentais, incluindo um plano apoio continuado, com prazo de 10 anos, com os EUA, e um pacote de ajuda de U$ 50 bilhões (R$ 270 bilhões), financiado com juros provenientes de bens russos congelados no exterior. Os termos indicados pelo presidente são similares aos mencionados em outros momentos do conflito, que as autoridades ucranianas se negaram a aceitar anteriormente.

Putin também se manifestou sobre o plano de financiamento anunciado durante a cúpula do G7, na conversa com os diplomatas, classificando como "roubo" a destinação dos ativos russos. Quando o plano começou a ser discutido pelos ocidentais — algo que ganhou espaço na agenda paralela ao encontro de ministros de Finanças do G20, em São Paulo — o ministro russo das Finanças, Anton Siluanov, chegou a afirmar que Moscou responderia com "medidas simétricas".

— Apesar de todas as trapaças, roubo continua sendo roubo e não ficará impune — disse Putin aos funcionários da chancelaria.

O acordo bilateral entre EUA e Ucrânia, anunciado à margem do G7, também entrou na mira russa. A diplomacia de Moscou, em um pronunciamento oficial, minimizou a parceria de dez anos assinada pelos presidentes Joe Biden e Volodymyr Zelensky. Com condições similares à parceria celebrada com Israel, os EUA comprometem-se com o treinamento do Exército ucraniano, fornecimento de armas e outros equipamentos de defesa, organização de exercícios e cooperação na indústria de defesa.

— O fato é que [estes acordos] são apenas pedaços de papel (...). Estes acordos não são nada, não têm valor jurídico —declarou a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, citada pelas agências de notícias russas.

Embora autoridades americanas e ucranianas tenham celebrado a assinatura do acordo — em um comunicado, o governo americano chamou de "um poderoso sinal de nosso forte apoio à Ucrânia, agora e no futuro", enquanto Zelensky afirmou se tratar de uma "ponte" para o futuro na Otan —, há desconfiança sobre a manutenção do acordo, a depender do resultado das eleições americanas deste ano.

O pacto foi firmado em nível executivo, sem garantias de que outros presidentes seguirão seus termos, ao contrário do firmado com Israel, que foi discutido e aprovado pelo Congresso. Caso Donald Trump seja eleito em novembro, ele poderia rasgar o texto — como o fez com o acordo internacional sobre o programa nuclear do Irã, em 2018.

As tentativas para chegar à paz na Ucrânia, por via militar ou diplomática, falharam até o momento. O governo ucraniano convocou uma cúpula, chamada de Conferência para a Paz, que será realizada na Suíça a partir de amanhã, mas sem uma expectativa de avanço real, por não incluir uma delegação russa.

Em viagem à Europa, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou a realização da conferência sem a presença da Rússia e acusou os dois líderes do Leste Europeu de estarem "gostando da guerra".

— Se o Zelensky diz que não tem conversa com o Putin, e o Putin diz que não quer conversa com o Zelensky... ou seja, é porque eles estão gostando da guerra. Porque, senão, já tinham sentado para conversar e tentar encontrar uma solução pacífica — disse Lula. (Com AFP)

