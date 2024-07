Rússia nega planejar assassinato de grande fabricante de armas alemão

A- A+

O Kremlin negou nesta sexta-feira (12) as notícias da imprensa de que a Rússia planejava assassinar o chefe de um grande fabricante de armas alemão e considerou que estas acusações carecem de "argumentação séria".

"Tudo isso é apresentado no estilo de notícias falsas, por isso não podemos levar esta informação a sério", disse o porta-voz presidencial russo, Dmitri Peskov, aos jornalistas.

"É muito difícil para nós comentarmos informações midiáticas que não contenham argumentos sérios e sejam baseadas em fontes anônimas", acrescentou.

Na quinta-feira, o canal americano CNN indicou que os Estados Unidos e a Alemanha frustraram este ano um projeto para assassinar o CEO de um grande fabricante de armas alemão que fornece material à Ucrânia.

O plano foi atribuído à Rússia. Citando cinco responsáveis americanos e ocidentais anônimos, a CNN indicou que Washington havia informado Berlim deste projeto de assassinato contra Armin Papperger, chefe do grupo industrial alemão Rheinmetall.

Segundo a CNN, este plano fazia parte de uma série de projetos russos descobertos pela inteligência americana e que consistiam em assassinar líderes da indústria de defesa europeia envolvidos no apoio à Ucrânia contra a Rússia.

A Rheinmetall produz obuses de artilharia de 155 mm e planeja começar a fabricar veículos blindados na Ucrânia, segundo a CNN.

A ministra das Relações Exteriores alemã, Annalena Baerbock, acusou na quinta-feira a Rússia de promover uma "guerra híbrida de agressão" contra o Ocidente, sob a forma de "sabotagem e ataques cibernéticos", mas também com "ataques a pessoas" e "fábricas".

Um porta-voz do Ministério do Interior alemão recusou-se a comentar diretamente as informações sobre a Rheinmetall, mas destacou que o governo alemão leva as ameaças do regime russo "muito a sério".

O porta-voz da Rheinmetall, Oliver Hoffmann, afirmou que a empresa não está em posição de "comentar questões relacionadas à sua segurança".

