Russo-ucraniano que lutava por Kiev é condenado a 16 anos de prisão

Um tribunal militar russo condenou um russo-ucraniano, nesta terça-feira (20), a 16 anos de prisão por "terrorismo", de acordo com as agências de notícias russas.

O tribunal militar do distrito do sul de Rostov do Don, no sul da Rússia, considerou Denis Muryga "culpado" e condenou o réu a "16 anos de prisão em regime rigoroso", declarou o juiz responsável pelo julgamento, citado pelas agências.

Membro do batalhão ucraniano Aidar, Muriga estava sendo acusado de ter participado das atividades de uma formação militar considerada ilegítima por Moscou e de ter recebido treinamento para "cometer atos terroristas".

Foi preso na primavera de 2022, quando tentar cruzar a fronteira russa na região de Rostov.

De acordo com os investigadores, Denis Muriga, que tem dupla nacionalidade (russa e ucraniana), fazia parte do batalhão Aidar desde 2015 e recebeu treinamento para combate e manejo de armas.

O batalhão Aidar foi criado em 2014 na região de Lugansk, no leste da Ucrânia, onde as forças de Kiev lutavam contra separatistas pró-russos apoiados por Moscou.

O grupo posteriormente se integrou às forças regulares ucranianas.

Após o início da ofensiva russa contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, o grupo Aidar combateu em Bakhmut, uma cidade do leste devastada pelos confrontos.

