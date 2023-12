Russos são condenados à prisão por poesia contra ofensiva do país na Ucrânia

A- A+

Um tribunal de Moscou condenou nesta quinta-feira dois homens a vários anos de prisão por participarem da recitação de versos contra a ofensiva do país contra a Ucrânia durante um protesto anti-mobilização no ano passado. Artyom Kamardin, de 33 anos, foi condenado a sete anos de prisão por recitar um poema, e Yegor Shtovba, de 23, foi condenado a cinco anos e meio por participar no protesto.

Os dois foram vistos atrás de uma divisória de vidro em um tribunal fortemente vigiado. Pouco antes de sua sentença, um sorridente Kamarinin recitou um poema que se refere à poesia como "angustiante" e muitas vezes detestada por "pessoas acostumadas à ordem". Depois que a frase foi lida, houve gritos de "Vergonha!" de apoiadores no tribunal, alguns dos quais foram posteriormente detidos pela polícia do lado de fora do prédio do tribunal.

As autoridades russas detiveram milhares de pessoas por atos de protesto contra a ofensiva na Ucrânia, sendo as críticas efetivamente proibidas. Kamarinin alegou que durante a sua detenção foi violado por agentes da polícia e forçado a filmar um vídeo de desculpas enquanto os agentes ameaçavam o seu parceiro. Na véspera de sua prisão, em setembro de 2022, ele havia recitado seu poema "Mate-me, miliciano!" numa praça de Moscou, onde os dissidentes se reúnem desde a era soviética.

Kamarin também gritou slogans ofensivos contra o projeto imperial "Nova Rússia", que visa anexar o sul da Ucrânia. Ambos foram condenados por “incitar ao ódio” e “apelar à realização de atividades que ameacem a segurança do Estado”. Kamarin disse ao tribunal que não sabia que suas ações infringiam a lei e pediu misericórdia.

“Não sou um herói e ir para a prisão pelas minhas crenças nunca esteve nos meus planos”, disse ele num comunicado, publicado no canal Telegram dos seus apoiantes.

‘Sob tortura’

Após a sentença, seu pai, Yury, disse: “Isso é um ultraje total!” Cerca de duas dezenas de amigos foram apoiar os réus juntamente com os pais e mulheres dos poetas. A companheira de Kamarinin, Alexandra Popova, estava no meio da multidão.

"É uma sentença muito dura. Sete anos por poemas, por um crime não violento", disse ela à AFP, antes de ser levada por policiais.

Numa entrevista à AFP no final de 2022, ela contou a prisão do seu então namorado, dizendo que os agentes a ameaçaram com “estupro coletivo”, bateram nela e borrifaram supercola em suas bochechas e boca. Entretanto, Kamarin foi levado para uma sala separada, onde – como contou ao seu advogado – foi espancado e violado com uma barra. Kamarin também foi forçado a filmar um vídeo de desculpas.

Desculpe por 'deixar você'

Shtovba também insistiu que não infringiu a lei. Em sua última declaração no tribunal, publicada pelo site independente Mediazona, ele perguntou ao juiz: "O que eu fiz de ilegal? Ler poesia?" Ele também se dirigiu à mãe, que, segundo ele, dependia financeiramente dele.

"Mãe, eu sei que você, mais do que ninguém, acredita na minha inocência... Mesmo assim, sinto muito pela forma como as coisas aconteceram, deixando você e papai sozinhos."

Nikolai Dayneko, que foi preso na mesma época, foi condenado a quatro anos de prisão em maio passado, após assinar um acordo pré-julgamento, segundo OVD-info. Estas são as últimas de uma série de sentenças pesadas contra os russos que protestaram contra a ofensiva, em julgamentos que os críticos denunciam como absurdos.

O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha condenou o veredito de quinta-feira, acusando o Kremlin de “deixar o judiciário reprimir a liberdade de expressão”. Em meados de novembro, a juíza Oksana Demiasheva condenou a artista Alexandra Skochilenko a sete anos de prisão por trocar etiquetas de preços por slogans que criticavam a ofensiva da Rússia na Ucrânia.

Skochilenko substituiu cinco etiquetas de preços numa sucursal de uma das maiores cadeias de supermercados da Rússia, em São Petersburgo, por mensagens sobre o conflito. Os julgamentos de russos comuns geralmente acontecem longe da atenção do público, ao contrário dos julgamentos de críticos proeminentes. A maioria das figuras de destaque da oposição russa fugiu do país ou está atrás das grades, incluindo Alexei Navalny.

Veja também

Bombardeio Israel bombardeia arredores da capital síria