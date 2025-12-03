Rutte: dois terços dos membros da Otan já se comprometeram com fornecimento de armas à Ucrânia

A- A+

GUERRA

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, disse nesta quarta-feira, 3, que dois terços dos estados membros se comprometeram com o fornecimento de armas para a Ucrânia através da chamada Lista de Requisitos Prioritários da Ucrânia (PURL, em inglês), que já garantiu compromissos no valor de US$ 4 bilhões.

"Ouvi que a Austrália e a Nova Zelândia também contribuirão para o PURL, sendo os primeiros parceiros da Otan a fazê-lo", afirmou Rutte a repórteres em Bruxelas, segundo a Reuters.

Em coletiva de imprensa, o secretário-geral destacou a ameaça contínua representada pela Rússia, sua guerra contra a Ucrânia e as ações imprudentes contra a Otan, incluindo violações do espaço aéreo e ciberataques.

Sobre o aumento em investimentos militares do Produto Interno Bruto (PIB) dos países-membros, ele afirmou que "isso não é apenas sobre números; é sobre construir uma Aliança mais forte e adaptável, capaz de deter qualquer agressão e defender cada centímetro do território aliado", destacando melhorias nas forças da ala leste e equipamentos modernos.



