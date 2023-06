"Sabadinho nas ladeiras", evento especial de Olinda com atrações infantis, começa neste sábado (3)

A- A+

Em meio aos anúncios de programações para o São João 2023, Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), está preparando mais uma atração para a população.



No próximo sábado (3), das 13h às 19h, o "Sabadinho nas ladeiras" chega à segunda edição em evento aberto e gratuito para o público com atividades gastronômicas, turísticas, infantis, entre outras.



O evento será da Rua de São Bento, próximo à sede da Prefeitura de Olinda, até o Mosteiro de São Bento. Entre as atrações musicais, estão o DJ Ari Falcão, das 14h às 16h, e apresentação do Centro de Educação Musical de Olinda (Cemo), das 16h às 17h..



A programação infantil será comandada pela contadora de histórias Vera Arruda, conhecida como tia Verinha, das 14h30 às 16h. A artista contará "Reconto da Galinha Ruiva" e "O galinho gripado".

O público poderá ainda prestigiar a Feira de Economia Criativa Bora Bora com artesanato, moda, gastronomia, decoração, artes cenográficas e jardinagem, além da presença da cervejaria Duvalia no envento.

A sede da Prefeitura de Olinda também estará aberta para visitação e, quem estiver interessado, deverá realizar cadastro prévio neste link.

Confira a programação completa:

Feira Econômica Criativa de Artesanato

Artesanato, Moda, Gastronomia, Decoração, Artes Gráficas, Saúde e Bem Estar, Jardinagem

Feira de Vinil com Disco Avoador

Programação infantil

Contação de Histórias com a Contadora de histórias Vera Arruda Mota, a tia Verinha

14h30 as 15h10 – Contação de História 1 – Reconto da Galinha Ruiva

15h20 as 16h – Contação de História 2 – O galinho gripado

Programação musical

14h as 16h – DJ Ari Falcão

16h as 17h – Apresentação musical do CEMO, Centro de Educação Musical de Olinda

17h as 17h10 – Momento Pôr do Sol – apresentação do Trompetista da Pitombeira

17h10 as 19h – Forró dos Caetés

Atividade turística

14h as 14h20 - Visita Guiada, Exposição do Artista Bajado

15h as 15h20 - Visita Guiada, Exposição do Artista Bajado

16h as 16h20 - Visita Guiada, Exposição do Artista Bajado

Arte

13h as 19h - "Bora pintar na praça", atividade de pinturas em camisas com André Graffiti

Gastronomia

Gastronomia, Chef convidado Sueiny Gomes do Restaurante Boucherie Marine

Diversas opções doces e salgados na Feira Bora Bora

Cervejaria

Cervejaria Duvalia



