chuvas Sábado de Zé Pereira deve ser de chuvas moderadas no Recife e Região Metropolitana, diz Apac Um aviso meteorológico laranja, de "estado de atenção", também foi emitido para o Sertão do Estado

O Carnaval do Recife e das cidades vizinhas deve começar com chuva. O Sábado de Zé Pereira (10) deve ser de chuvas moderadas na capital pernambucana e Região Metropolitana e na Mata Norte. A previsão é da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).



Além das duas regiões, um aviso meteorológico laranja, de "estado de atenção", foi emitido para o Sertão do Estado. Por lá, pancadas de chuvas de intensidade moderada a forte estão previstas a partir da noite desta sexta-feira (9) e ao longo de todo o sábado (10).

Para o Litoral, a Apac destaca "estado de observação" no Sábado de Zé Pereira, para a Região Metropolitana do Recife e Mata Norte, que devem registrar chuvas de intensidade moderada.



"As demais regiões da Mata Sul e Agreste têm chance de chuva, porém, são mais isoladas e com intensidade menor, de fraca a moderada", informou a Apac.

Confira a previsão do tempo para todo o Estado nesta sexta (9) e sábado (10):



Sexta-feira (9)

Região Metropolitana do Recife: Parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada manhã e noite com intensidade fraca.

Mata Norte: Parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada manhã e noite com intensidade fraca.

Mata Sul: Parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada no período da noite com intensidade fraca.

Agreste: Parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada no período da tarde e noite com intensidade fraca a moderada.

Sertão: Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade fraca a moderada.

Sábado (10)

Região Metropolitana do Recife: Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade moderada.

Mata Norte: Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade moderada.

Mata Sul: Parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade fraca a moderada.

Agreste: Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade fraca a moderada.

Sertão: Nublado com pancadas de chuva em toda a região ao longo do dia com intensidade moderada a forte.

