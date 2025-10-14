A- A+

VACINAÇÃO Sábado é Dia D da Campanha Nacional de Vacinação Evento este ano integra comemorações dos 125 anos da Fiocruz

O Ministério da Saúde promove no próximo sábado (18) o Dia D de mobilização nacional pela vacinação. Tradição da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o evento celebra a saúde e a cidadania, oferecendo gratuitamente vacinas para crianças e adultos, além de atividades culturais, ações de divulgação científica e iniciativas de promoção da saúde. O slogan deste ano é Vacina é vida.

O evento integra as comemorações dos 125 anos da instituição, reafirmando o compromisso com a ciência e a vida.

“Na Fiocruz, produzimos vacina, acreditamos na vacina e celebramos a vacina. Há 125 anos trabalhamos em prol da saúde e da vida das pessoas”, reforça o presidente da Fundação, Mario Moreira.

No Rio de Janeiro, o Fiocruz pra Você 2025 ocorrerá no campus de Manguinhos, das 8h às 17h, com entrada gratuita e classificação livre. Serão oferecidas vacinas para diferentes faixas etárias. Os responsáveis devem levar a caderneta de vacinação da criança e do adolescente. As crianças de 2 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias poderão tomar as vacinas Inativada Poliomielite (VIP), Pentavalente e Pneumocócica 10. Adultos também poderão apresentar documento oficial com foto para se imunizar contra a covid-19 e influenza.

Além da imunização, o público encontrará uma programação repleta de atrações culturais, espaços de lazer e oficinas interativas, voltadas à divulgação científica e à promoção da saúde.

“Se você mora no Rio, venha celebrar com a gente. Especialmente, se você mora no entorno, nas proximidades, é nosso convidado especial. É um dia de vacina, de cultura, de brincadeiras, de diversão, mas também de muita conscientização”, convida Mario Moreira.

A programação será ampla e diversificada, com atividades para todas as idades — crianças, jovens, adultos e idosos. Haverá atividades de norte a sul do país, nas cidades de Manaus, Porto Velho, Brasília, Eusébio (CE), Teresina, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Ribeirão Preto (SP) e Curitiba, que sediam unidades da Fiocruz.

Criado em 1994, o Fiocruz pra Você nasceu como uma ação de promoção da cidadania e enfrentamento da violência nas comunidades próximas à fundação. Desde então, o evento se consolidou como um marco anual de integração entre a ciência e a sociedade, reafirmando os valores da instituição: promover saúde, desenvolvimento social e conhecimento científico a serviço da vida.

