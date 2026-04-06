Sabesp Participações adquire 90% da Sanessol em Mirassol com aval do Cade
Para a Iguá, a venda integra sua estratégia de gestão de portfólio
A Sabesp Participações S.A., empresa integralmente controlada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), adquiriu 90% das ações da Saneamento de Mirassol (Sanessol S.A.), anteriormente detidas pela Iguá Saneamento S.A , em uma operação aprovada sem restrições pela Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O despacho está publicado no Diário Oficial da União (DOU).
De acordo com os autos divulgados pelo órgão, a operação tem caráter estratégico para a compradora, representando uma oportunidade de consolidar seu planejamento nos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto no município de Mirassol (SP).
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Para a Iguá, a venda integra sua estratégia de gestão de portfólio, permitindo maior foco em operações em estágio de desenvolvimento e com potencial de geração de valor. Os recursos obtidos serão destinados ao reforço de caixa.