Desabamento em Olinda "Sabia dos problemas, mas não tinha para onde ir", diz moradora do Edifício Leme De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas seguem soterradas e cinco foram resgatadas com vida

O desabamento do Edifício Leme, localizado no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, deixou, até as 9h40 desta sexta-feira (28), dois mortos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas seguem soterradas e cinco foram resgatadas com vida. Além dos sobreviventes retirados dos escombros, outros moradores do prédio conseguiram sair do local após o desmoronamento.

Uma delas é a autônoma Camila Jerônimo, de 33 anos, que morava junto à filha, de 4, e ao companheiro, em um dos apartamentos do segundo piso (primeiro andar) que não foram destruídos por completo. Camila relata que, pouco antes das 22h da quinta-feira (28), ouviu um grande estrondo e concentrou esforços na tentativa de sair do prédio.



"Foi muito desesperador. Primeiro no momento do estrondo, da explosão, e depois do fogo. Tinha uma neblina de poeira e muita fumaça, foi preocupante por que minha filha tem problemas para respirar", relatou.

Para sair do imóvel, atingido por um incêndio após o desabamento, Camila e a família tiveram que arrancar grades de proteção. "Era tudo gradeado, até os buracos reservados para o ar-condicionado. Deus me deu uma força para conseguir tirar e sair”, disse a ocupante de um dos apartamentos do Leme.



Camila relatou, ainda, que todos tinham ciência dos problemas estruturais do prédio. No entanto, a ocupação se deu por falta de alternativas de moradia.

"Tinha muita rachadura. Quando chovia, ficava tudo molhado. A gente sabia dos problemas, mas não tinha pra onde ir. Não dava pra pagar aluguel. Tinha que ficar”, lamentou Camila.

