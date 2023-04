Sabrina Sato, Ryan Gosling e Suzana Alves: 7 famosos que foram diagnosticados e sofrem com a TDAH

A- A+

A cantora Lily Allen, 37 anos, revelou recentemente que foi diagnosticada com TDAH, Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. “Tive que me desconectar completamente das redes sociais porque, assim que olho para elas, posso passar horas do meu dia", disse a artista.

Considerado muito comum no Brasil com mais de 2 milhões de casos por ano no país, o transtorno é diagnosticado com mais frequência durante a infância até os 12 anos em média, porém, adultos também podem sofrer da condição.

Neles, os principais sintomas têm relação com o não acompanhamento dos estudos na faculdade, mudança de emprego a todo momento por sentirem dificuldade de realizar atividades, como relatórios, entregar em datas demarcadas ou ainda que exigem foco e atenção.

Os adultos ainda podem ter déficit de atenção, desenvolver transtornos de ansiedade, crises de pânico, irritabilidade, bipolaridade, transtornos de humor, além de depressão.

Além de Lily Allen, confira outros famosos que foram diagnosticados com TDAH e lidam com o transtorno em sua fase adulta:

Tatá Werneck

A atriz e apresentadora até chegou a comentar na postagem do GLOBO sobre Lily Allen com um “bem vinda”. Em meados de 2016, ela disse publicamente que foi diagnosticada com o transtorno e que não toma remédio como tratamento, pois segundo ela, especialistas teriam falado que ela poderia perder a capacirdade de improvisar. Por conta da condição, Tatá também não pode dirigir.

“Graças a Deus faço terapia. Tenho um déficit de atenção muito sério. Já bati várias vezes. Na última, estava acompanhando o percurso de um passarinho e acertei uma van”, disse a atriz na época no programa “Sem Análise”, no Multishow.

Sabrina Sato



A apresentadora revelou em 2021 que foi diagnosticada com TDAH. Na época, ela disse que sempre desconfiou que tinha o transtorno pela inquietude e pelas ideias que invadiam sua cabeça. “Eu conseguia prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo”, disse.

Sabrina afirmou também que não toma medicamento para a condição, mas que faz muita terapia e conta com a ajuda de uma psicóloga para se autoconhecer. Ela afirma ainda que escreve e tentar organizar suas ideias por meio da escrita.

Fiuk

O cantor falou sobre seu diagnóstico durante sua passagem pelo Big Brother Brasil na 21ª edição. Segundo ele, sempre teve dificuldade de aprendizagem na escola e chegou a sofrer bullying pelos colegas por não conseguir fazer amizade com ninguém.

“Não era nada positivo na escola, os moleques acabavam comigo. Eu não conseguia ser amigo de ninguém. As meninas sempre ficavam com dó, mas até a minha pré-adolescência foi brabo. Precisei ler muito para conhecer o que era DDA (outra sigla para TDAH)”, disse.

Suzana Alves

Em 2022, a atriz Suzana Alves, ex-tiazinha, revelou em seu instagram que foi diagnosticada com o transtorno e disse estar feliz que poderia tratar e descobrir uma nova forma de viver com a condição.

“Não deveria ter esse nome, porque se tem uma coisa que nós não temos é falta de atenção, nossa atenção está em tudo ao mesmo tempo ou hiperfoco, o barulho interno é imenso e com hiperatividade então”, disse.

Ryan Gosling



O astro e futuro Ken, no filme da Barbie, não gosta de expor sua vida pessoal, porém ele já disse em entrevistas que quando era criança sofreu consequências por não saber que sofria de TDAH. Ele chegou a sofrer Bullying, foi suspenso da escola após um episódio em que teria jogado facas em seus colegas de sala porque queria imitar o “Rambo”, e foi ensinado pela sua mãe em casa por um ano. Ele só recebeu o diagnóstico anos mais tarde.

Jim Carey

O ator premiado também sofre com a TDAH e que uma das maiores dificuldades dele convivendo com o transtorno é na hora de dormir, visto que ele não consegue pegar no sono e nem ter uma noite relaxante de descanso por conta de seus pensamentos. Ele também revelou que tem dificuldade e em manter o foco em sets de filmagens e passar muito tempo dentro de um mesmo personagem.

Michael Phelps

O atleta foi colocado por seus pais na natação na tentativa de aliviar os sintomas da TDAH e ajudá-lo a manter o foco e concentração. O menino tinha apenas nove anos quando foi diagnosticado. Phelps é um dos maiores medalhistas olímpicos de todos os tempos com cerca de 22 medalhas, sendo 18 delas de ouro. Sua mãe virou ativista da causa e trabalha na organização Mães de Filhos com TDAH e oferece suporte para outras mulheres que têm filhos diagnosticados com o transtorno.

