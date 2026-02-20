Sex, 20 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta20/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Sagrada Família de Barcelona instala cruz que a coroa como igreja mais alta do mundo

Um enorme guindaste amarelo içou a peça final da grande cruz branca, com 17 metros de altura e 13,5 metros de largura, completando a torre de Jesus Cristo

Reportar Erro
Sagrada Família de Barcelona instala cruz que a coroa como igreja mais alta do mundoSagrada Família de Barcelona instala cruz que a coroa como igreja mais alta do mundo - Foto: Lluis Gene / AFP

A Sagrada Família de Barcelona atingiu seu ápice nesta sexta-feira (20), após a conclusão da cruz no topo de sua torre central, que coroa a igreja mais alta do mundo, com 172,5 metros.

Um enorme guindaste amarelo içou a peça final da grande cruz branca, com 17 metros de altura e 13,5 metros de largura, completando a torre de Jesus Cristo, a mais elevada das 18 projetadas por Antoni Gaudí há mais de 140 anos, elevando-a a uma altura de 172,5 metros.

Centenas de turistas do lado de fora do templo observaram com curiosidade enquanto a cruz era depositada na torre, uma manobra realizada com um guindaste e auxiliada por operários suspensos por cintos de segurança.

Leia também

• Museu do Louvre é fechado parcialmente por nova greve

• Sagrada Família em Barcelona chega ao topo com conclusão de obras em aberto

• Igrejas cristãs da Colômbia rejeitam declarações de Petro sobre sexualidade de Jesus Cristo

O topo do templo, agora o edifício mais alto da cidade, fica um pouco abaixo da montanha de Montjuïc, de 177 metros, seguindo as instruções do brilhante arquiteto catalão, um católico devoto, que não queria ultrapassar o que considerava a obra de Deus.

Tornou-se a igreja mais alta do mundo no final de 2025, quando tomou o recorde da Catedral de Ulm, na Alemanha.

Os andaimes ainda cercam a torre e serão gradualmente removidos para que esteja pronta até 10 de junho, data prevista para sua bênção, coincidindo com o centenário da morte de Gaudí.

Espera-se que o papa Leão XIV compareça à cerimônia, embora ainda não tenha confirmado sua presença.

A instalação da cruz marca um passo importante na criação do templo com entrada paga mais visitado da Espanha, com 4,8 milhões de ingressos vendidos em 2024.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter