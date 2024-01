A- A+

Tradição Sagrado e profano juntos: blocos de Carnaval recebem benção coletiva em Olinda Concentração acontece no Largo do Amparo

Blocos, clubes e agremiações de Carnaval se encontram, na noite desta segunda-feira (29), no Largo do Amparo, em Olinda, de onde sairão em cortejo até a Paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe para o recebimento de uma benção conjunta, simbolizando a união do sagrado e profano em mais uma edição do período mais colorido do calendário.

Eu Acho é Pouco, Educandário Maria Gorete, Tá Maluco, Batuques de Pernambuco, Olha a Hora, Os Bolinhos na Folia, Elefante de Olinda, Ceroula, Bloco Afro Aráylê, Bloco Cordas e Retalhos, Cariri Olindense e La Ursa do Bonfim estão entre os grupos que marcam presença no evento.

Orquestras, passistas e bonecos gigantes também se destacam na programação da noite em Olinda.

Veja também

Joinville Vazamento de produto químico interrompe captação de água na cidade mais populosa de Santa Catarina