"Sai gota por gota, é ridículo", diz Trump sobre chuveiros nos EUA

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump, assinou uma ordem executiva para eliminar a restrição à pressão da água nos chuveiros, uma medida que, segundo a Casa Branca, "fará com que os chuveiros americanos sejam grandes novamente".

Trump reclama com frequência da falta de pressão de água nos banheiros do país, o que atribui às regulamentações federais de preservação de água.

assinar a ordem na quarta-feira na Casa Branca.





— Tenho que ficar 15 minutos debaixo do chuveiro para me molhar. Sai gota por gota, é ridículo —insistiu. A ordem executiva determinou que o Departamento de Energia revogasse as regulamentações "verdes radicais" que limitavam o fluxo dos chuveiros a 2,5 galões (9,5 litros) de água por minuto.

Segundo a Casa Branca, a ordem “liberta os americanos das regulamentações excessivas que transformam um objeto doméstico básico em um pesadelo burocrático” e encerra a “guerra de Obama-Biden contra os chuveiros”.

Desde seu primeiro mandato (2017-2021), Trump critica as normas de pressão da água para os chuveiros, vasos sanitários, lava-louças e outros aparelhos de uso cotidiano. Também acusa os rivais democratas de desejarem eliminar os fogões a gás.

Mas, de acordo com o 'Appliance Standards Awareness Project', "as regulamentações para chuveiros economizam dinheiro dos consumidores nas contas de água e energia, e ajudam o meio ambiente".

“Testes demonstraram repetidamente que os modelos atuais podem proporcionar um banho excelente”, afirmou a ONG em um relatório de 2024.

