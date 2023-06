Saiba a participação de cada um na morte de Jeff Machado

A- A+

O produtor de TV Bruno de Souza Rodrigues, de 37 anos, e o garoto de programa Jeander Vinicius da Silva Braga, de 29, são acusados da morte do ator Jefferson Machado, em janeiro deste ano. Jeander foi preso na manhã desta sexta-feira (2), em Santíssimo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Bruno já é considerado foragido. Os dois tiveram a prisão temporária determinada pela Justiça na noite de quinta-feira, após pedido da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio. Contra os dois, pesam as acusações de homicídio e ocultação de cadáver.

Jeff Machado desapareceu no dia 23 de janeiro, data na qual, segundo as investigações, foi morto na própria casa, em Guaratiba. O corpo foi encontrado no dia 22 de maio, num baú, que foi concretado no quintal de uma casa em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Segundo a polícia, Jeff foi morto por Bruno, que o estrangulou com um fio de metal.

Em depoimento obtido com exclusividade pelo Globo, no entanto, o produtor alega que o responsável pela morte do ator é um homem chamado Marcelo, apontado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) como um personagem fictício, criado para encobrir o crime.

Dois suspeitos no carro com corpo

O trajeto para levar o corpo do ator até o local onde foi escondido foi feito por Jeander com carro da vítima, um Renault Duster branco. Bruno estaria no banco do carona. Uma das provas reunidas no inquérito policial é uma multa do dia 23 de janeiro, quando o veículo ultrapassou uma blitz da Polícia Militar às 20h26 na Estrada da Ilha, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.



De acordo com o depoimento de Bruno, Jeander foi o responsável por cavar “desesperadamente” o buraco no qual Jeff foi enterrado. Após o trabalho, que durou “toda a madrugada”, o garoto de programa “finalizou com cimento e ali ficou o corpo” do ator.

Abandono dos cachorros

Segundo a Polícia Civil, após o crime, Bruno Rodrigues arquitetou o plano para a retirada dos oito cachorros da residência de Jeff. Para isso, ele contratou, na manhã seguinte à morte do ator, por volta de 8h30, um serviço de “táxi dog” para o transporte dos cães de Barra de Guaratiba para o bairro de Palmares. No entanto, como o profissional não poderia transportar os animais no mesmo dia, o atendimento foi agendado para as 7h do dia 25 de janeiro. Na negociação, Bruno se passou por Jeff e pagou com o cartão do ator.

Ligações para lojas de construção

No dia seguinte ao do assassinato de Jeff Machado, Bruno fez sete ligações para lojas de materiais de construção. A informação faz parte da investigação da polícia, que, a partir de busca eletrônica, identificou as chamadas pelo celular dele.

O suspeito teria comprado materiais necessários para a concretagem do local onde o corpo de Jeff foi encontrado, mas quem escavou o quintal e enterrou o cadáver foi Jeander Vinicius.

De acordo com as investigações, Bruno e Jeander Vinicius aplicaram um golpe contra o artista, fazendo transferências financeiras mesmo após o assassinato.

Bruno chegou a relatar o desaparecimento do ator

Quando as investigações começaram, em fevereiro, Bruno informou aos parentes de Jeff que estava com as chaves da casa e do carro do artista, marcando um encontro com Diego Machado, irmão da vítima. Ao chegarem lá, encontraram uma casa bagunçada, com mau cheiro e com aspecto “revirado”.

De acordo com relatos, o produtor explicou estar com as chaves a pedido de Jeff que, segundo ele, estaria em São Paulo a trabalho. Ele disse que ficou encarregado de cuidar do local, mas, pelo vídeo, é possível notar certo abandono. Ao entrar na casa, Diego percebe mau cheiro ao entrar no espaço.

Ao entrarem na suíte onde Jeff dormia, perceberam que itens de higiene e roupas do ator estavam intactos, o que não condizia com a suposta viagem feita. Uma mulher que aparece no vídeo e não é identificada, ressalta: “não tem nenhum cabide vazio”.

No banheiro, Diego observaram a presença da escova de dentes, desodorante, toalha, chinelo e produtos de cabelo de Jeff ainda em uso: “Shampoo dos cabelos dele que ele não vive sem estão aqui. Isso significa que ele ia voltar”.

Relação de Jeander e Bruno

Jeander Vinicius está preso e é apontado pela Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA) como suspeito de matar o ator. À polícia, ele contou ser pedreiro e não ter trabalho com carteira assinada. Por isso, fazia “bicos” com obras e programas.

O produtor de TV Bruno Rodrigues — primeiro suspeito apontado pela polícia — teria conhecido Vinicius por meio de um aplicativo de relacionamento há quase dois anos e o teria contratado.

Em depoimento, Jeander afirmou que cobra entre R$ 150 e R$ 200 por programa, dependendo do cliente. Ele também disse ser casado e que a esposa espera o sexto filho dele. Apesar de não fazer muitas publicações, ele tem três perfis diferentes no Instagram. Juntas, as três contas somam 16 fotos publicadas, a maioria selfies. No dia 25 de abril, ele postou a última foto do seu perfil, com a legenda “mó paz”.

Jeander Vinicius teria conhecido Jeff há cerca de um ano no mesmo aplicativo no qual se relacionou com Bruno. Amigos em comum, ele conta em depoimento à polícia que, do final de 2021 e ao longo de 2022, os três passaram ter relações sexuais em trio.

Veja também

RIO DE JANEIRO Caso Jeff Machado: polícia acredita que autor do crime estrangulou ator durante ato sexual