SAÚDE Saiba como agir em caso de presenciar alguém sofrendo um AVC, como prevenir e sintomas Risco é maior em casos de pressão alta, aterosclerose e outros distúrbios de coagulação

Um acidente vascular cerebral ( AVC) — também conhecido como infarto cerebral ou hemorragia cerebral — é uma emergência médica que ocorre quando o fluxo sanguíneo para o cérebro é interrompido ou quando um vaso sanguíneo se rompe, causando sangramento no tecido cerebral. Qualquer uma dessas situações priva os neurônios de oxigênio e nutrientes, resultando em danos cerebrais irreversíveis em minutos e, até mesmo, em incapacidade.

Essa condição é uma das principais causas de incapacidade em adultos e uma das emergências neurológicas mais comuns. Como os AVC's podem ocorrer a cada minuto, é crucial aprender a detectá-los e entender como reagir para aumentar as chances de sobrevivência sem sequelas graves a longo prazo, afirma Juan Manuel Calleja Castillo, neurologista e especialista em doenças cerebrovasculares do Centro Médico ABC, no México.

Além de saber que é preciso buscar atendimento médico imediatamente após sofrer um AVC, a prevenção é crucial. Adotar hábitos saudáveis, realizar exames médicos regulares e controlar doenças crônicas reduz significativamente o risco.





Você sabe o que é um AVC?

O AVC não é uma única doença, mas sim um grupo de distúrbios que afetam o fluxo sanguíneo para o cérebro. De modo geral, essa condição é dividida em duas categorias principais:

Acidente vascular cerebral isquêmico (embolia): representa cerca de 80% dos casos e ocorre quando um coágulo obstrui uma artéria cerebral, impedindo a passagem de sangue e oxigênio para o tecido cerebral.

Acidente vascular cerebral hemorrágico (hemorragia): ocorre quando um vaso sanguíneo se rompe e o sangue vaza para o cérebro, danificando diretamente os neurônios e aumentando a pressão intracraniana.

As principais causas incluem pressão alta, aterosclerose, doenças cardíacas como fibrilação atrial e distúrbios de coagulação sanguínea. Alguns fatores de risco são modificáveis, como o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, o consumo excessivo de álcool e uma dieta rica em sal e gordura, que também podem aumentar o risco de desenvolver a doença.

Além disso, existem fatores que não podem ser modificados e que aumentam o risco de desenvolver um AVC, como a idade ou o histórico familiar. Estima-se que aproximadamente 80% dos casos de AVC poderiam ser prevenidos através da detecção e controle dos fatores de risco.

Estratégias para prevenir um AVC

A prevenção do AVC depende da manutenção de um estilo de vida saudável e do controle da saúde cardiovascular, explica Calleja. Existem diversas medidas que podemos tomar no nosso dia a dia, desde a adoção de uma alimentação mais saudável até a redução do consumo de substâncias nocivas.

Quando falamos de uma alimentação saudável, referimo-nos a uma dieta que inclui frutas, verduras, cereais integrais, leguminosas e peixe, e que reduz o consumo de sal, alimentos ultraprocessados e gorduras saturadas. Atualmente, a dieta mediterrânea, que se baseia no consumo de azeite, frutos secos e alimentos frescos, tem demonstrado ajudar a manter as artérias desobstruídas e a reduzir o risco de AVC.

A atividade física é outro pilar fundamental; isso não exige investir muito tempo ou esforço exaustivo, caminhar pelo menos 30 minutos por dia e acumular cerca de 150 minutos de exercícios moderados por semana demonstrou melhorar a circulação, regular o peso, reduzir a pressão arterial e otimizar os níveis de colesterol.

Parar de fumar é talvez a decisão mais importante que você pode tomar para reduzir o risco de AVC. O tabaco endurece e estreita as artérias, o que facilita a formação de coágulos sanguíneos e aumenta a pressão arterial. O consumo excessivo de álcool também deve ser evitado, pois afeta diretamente o ritmo cardíaco e pode desencadear condições como a fibrilação atrial.

Em relação às doenças crônicas, é essencial manter a hipertensão sob controle, pois a pressão alta danifica lentamente os vasos sanguíneos do cérebro e aumenta o risco de sangramento ou trombose. O mesmo se aplica ao diabetes que, se não for devidamente controlado, acelera a deterioração das artérias. Níveis elevados de colesterol, especialmente o colesterol LDL, comumente conhecido como "colesterol ruim", podem exigir medicação.

Calleja explica que a coisa mais importante que qualquer pessoa pode fazer, especialmente aquelas com um ou mais fatores de risco, é realizar exames médicos regulares. Um exame de rotina pode detectar sinais precoces de hipertensão, arritmias ou diabetes — condições que muitas vezes não causam sintomas inicialmente, mas aumentam o risco de AVC.

Aplique a prevenção do AVC no seu dia a dia

Conhecer as estratégias preventivas nem sempre significa aplicá-las facilmente; o verdadeiro desafio é transformar as recomendações médicas em hábitos sustentáveis. Como primeiro passo, recomenda-se definir metas realistas e progressivas. Em vez de mudar sua rotina abruptamente, você pode começar com pequenos ajustes, como caminhar apenas 15 minutos por dia, reduzir o consumo de sal ou comer mais vegetais. Adotar essas medidas de forma moderada, porém consistente, leva a melhorias significativas a longo prazo.

O exercício físico deve ser integrado à vida diária; não é necessário ir à academia. Atividades como caminhar, subir escadas, dançar ou andar de bicicleta podem ser incorporadas à sua rotina diária sem grandes alterações. No entanto, se você tem uma doença crônica ou problema nas articulações, é importante consultar um médico antes de iniciar qualquer programa de atividade física para determinar o tipo, a intensidade e os objetivos mais adequados para você.

O gerenciamento do estresse também desempenha um papel fundamental, pois períodos prolongados de tensão emocional levam ao aumento da pressão arterial. Encontrar maneiras de reduzir essas situações estressantes também é importante.

Aprenda como agir em caso de AVC

A realidade é que a prevenção é uma ótima ferramenta para reduzir o risco de sofrer um AVC, mas, caso isso aconteça, é crucial saber como agir. Reconhecer os sintomas de um AVC precocemente é essencial; um método útil e rápido é o teste “DALE” :

Fraqueza facial ("Debilidad facial"): peça à pessoa para sorrir e observe se um lado do rosto fica caído.

Fraqueza em um dos braços ("Aflojamiento de un brazo"): peça à pessoa que levante os dois braços ao mesmo tempo e observe se um deles enfraquece ou não se eleva.

Linguagem alterada ("Lenguaje alterado"): peça-lhes que repitam uma frase simples e identifique se falam com dificuldade ou se não entendem o que lhes está sendo dito.

Entre em contato, vá imediatamente ao pronto-socorro ("Entra en contacto, acude de inmediato a urgencias"): se um ou mais desses sinais aparecerem, você deve agir imediatamente e ir a um pronto-socorro.

Se você notar algum dos sinais específicos de um AVC — fraqueza facial, moleza em um dos braços ou fala arrastada —, é crucial não demorar e ir imediatamente ao pronto-socorro de um hospital.

