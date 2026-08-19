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SAÚDE

Saiba como ajudar o intestino a funcionar melhor de manhã

Manter certos hábitos no início da manhã pode ajudar a estabelecer uma rotina mais regular para o corpo

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Beber um copo de água ao acordar faz parte de uma boa rotina digestiva porque ativa reflexos no corpo explica Silvia Gómez, especialista em microbiotaBeber um copo de água ao acordar faz parte de uma boa rotina digestiva porque ativa reflexos no corpo explica Silvia Gómez, especialista em microbiota - Foto: Magnific

Acordar não marca apenas o início de um novo dia. Após várias horas de repouso, o corpo começa a transitar de um estado de repouso para um de atividade, e o sistema digestivo também desempenha um papel nessa transição.

A motilidade intestinal e a microbiota intestinal estão ligadas aos ritmos diários. Portanto, manter certos hábitos no início da manhã pode ajudar a estabelecer uma rotina mais regular para o corpo.

Água para começar a manhã
Uma das primeiras coisas que você pode fazer é tão simples quanto beber água. Depois de várias horas sem ingerir líquidos, começar o dia com um copo d'água ajuda a repor a hidratação e pode dar um impulso ao seu sistema digestivo.

— Beber um copo de água ao acordar faz parte de uma boa rotina digestiva porque ativa reflexos no corpo — explica Silvia Gómez, especialista em microbiota.

 

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Entre essas respostas está o reflexo gastrocólico, um mecanismo fisiológico pelo qual a chegada do conteúdo estomacal pode estimular os movimentos do cólon. Isso pode contribuir para o trânsito intestinal, embora beber água não cause necessariamente uma evacuação imediata.

Após esse primeiro passo, pode-se praticar movimento. Caminhar por alguns minutos, alongar-se ou simplesmente levantar e se movimentar pela casa ajuda a combater a inatividade causada pelo sono.

A recomendação de Gómez é simples:

— Entre 5 e 10 minutos de movimento suave, como caminhar ou alongar, despertam o sistema nervoso entérico. Seus intestinos são ativados pelo movimento — diz a especialista.

Comida e tranquilidade também fazem parte da rotina
O café da manhã pode se tornar mais um gatilho nessa sequência para aqueles que estão acostumados a comer nas primeiras horas do dia. Em vez de se concentrar em um preparo específico, a especialista enfatiza a importância de combinar elementos que forneçam fibras, água e alguma gordura.

Frutas, grãos integrais, nozes e sementes são algumas das fontes de fibra mencionadas. Esse nutriente pode promover uma microbiota intestinal saudável, embora aumentar seu consumo muito rapidamente e sem a ingestão suficiente de líquidos possa causar desconforto digestivo.

A manhã, porém, não depende apenas do que chega ao estômago. A pressa e o estresse também podem influenciar a atividade digestiva. Um começo de dia tenso pode dificultar o relaxamento necessário para o funcionamento normal do corpo.

— Evitar o caos matinal, como o estresse ou a pressa, diminui a motilidade intestinal. Seu intestino precisa de calma para funcionar — destaca Gómez.

Por isso, alguns minutos de respiração lenta e profunda podem fazer parte da sua rotina. A especialista explica que esse exercício estimula o nervo vago, que está relacionado à comunicação entre o sistema nervoso e o sistema digestivo.

A chave é a consistência
Não se trata de encontrar um único hábito que transforme sua saúde intestinal da noite para o dia. A proposta do especialista consiste em reunir pequenas ações que podem ser repetidas regularmente.

— Seu intestino adora rotina: acordar, se movimentar ou tomar café da manhã sempre no mesmo horário — resume Gómez.

Manter horários relativamente estáveis também pode ajudar o corpo a reconhecer seus próprios sinais e promover uma rotina intestinal mais previsível.

Nesse sentido, a primeira parte da manhã pode se tornar um momento para favorecer a digestão sem recorrer a soluções extraordinárias. A água é um elemento dessa rotina, mas movimento, alimentação, descanso e controle do estresse completam o quadro.

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