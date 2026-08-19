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SAÚDE Saiba como ajudar o intestino a funcionar melhor de manhã Manter certos hábitos no início da manhã pode ajudar a estabelecer uma rotina mais regular para o corpo

Acordar não marca apenas o início de um novo dia. Após várias horas de repouso, o corpo começa a transitar de um estado de repouso para um de atividade, e o sistema digestivo também desempenha um papel nessa transição.

A motilidade intestinal e a microbiota intestinal estão ligadas aos ritmos diários. Portanto, manter certos hábitos no início da manhã pode ajudar a estabelecer uma rotina mais regular para o corpo.

Água para começar a manhã

Uma das primeiras coisas que você pode fazer é tão simples quanto beber água. Depois de várias horas sem ingerir líquidos, começar o dia com um copo d'água ajuda a repor a hidratação e pode dar um impulso ao seu sistema digestivo.

— Beber um copo de água ao acordar faz parte de uma boa rotina digestiva porque ativa reflexos no corpo — explica Silvia Gómez, especialista em microbiota.





Entre essas respostas está o reflexo gastrocólico, um mecanismo fisiológico pelo qual a chegada do conteúdo estomacal pode estimular os movimentos do cólon. Isso pode contribuir para o trânsito intestinal, embora beber água não cause necessariamente uma evacuação imediata.

Após esse primeiro passo, pode-se praticar movimento. Caminhar por alguns minutos, alongar-se ou simplesmente levantar e se movimentar pela casa ajuda a combater a inatividade causada pelo sono.

A recomendação de Gómez é simples:

— Entre 5 e 10 minutos de movimento suave, como caminhar ou alongar, despertam o sistema nervoso entérico. Seus intestinos são ativados pelo movimento — diz a especialista.

Comida e tranquilidade também fazem parte da rotina

O café da manhã pode se tornar mais um gatilho nessa sequência para aqueles que estão acostumados a comer nas primeiras horas do dia. Em vez de se concentrar em um preparo específico, a especialista enfatiza a importância de combinar elementos que forneçam fibras, água e alguma gordura.

Frutas, grãos integrais, nozes e sementes são algumas das fontes de fibra mencionadas. Esse nutriente pode promover uma microbiota intestinal saudável, embora aumentar seu consumo muito rapidamente e sem a ingestão suficiente de líquidos possa causar desconforto digestivo.

A manhã, porém, não depende apenas do que chega ao estômago. A pressa e o estresse também podem influenciar a atividade digestiva. Um começo de dia tenso pode dificultar o relaxamento necessário para o funcionamento normal do corpo.

— Evitar o caos matinal, como o estresse ou a pressa, diminui a motilidade intestinal. Seu intestino precisa de calma para funcionar — destaca Gómez.

Por isso, alguns minutos de respiração lenta e profunda podem fazer parte da sua rotina. A especialista explica que esse exercício estimula o nervo vago, que está relacionado à comunicação entre o sistema nervoso e o sistema digestivo.

A chave é a consistência

Não se trata de encontrar um único hábito que transforme sua saúde intestinal da noite para o dia. A proposta do especialista consiste em reunir pequenas ações que podem ser repetidas regularmente.

— Seu intestino adora rotina: acordar, se movimentar ou tomar café da manhã sempre no mesmo horário — resume Gómez.

Manter horários relativamente estáveis também pode ajudar o corpo a reconhecer seus próprios sinais e promover uma rotina intestinal mais previsível.

Nesse sentido, a primeira parte da manhã pode se tornar um momento para favorecer a digestão sem recorrer a soluções extraordinárias. A água é um elemento dessa rotina, mas movimento, alimentação, descanso e controle do estresse completam o quadro.

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