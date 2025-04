A- A+

VATICANO Saiba como assistir ao funeral do Papa Francisco Representantes da Igreja, chefes de Estado e fiéis católicos de todo o mundo comparecerão à cerimônia, no próximo sábado, no Vaticano

O último adeus ao Papa Francisco será neste sábado, no funeral que será realizado na Praça de São Pedro, no Vaticano. Uma missa de corpo presente deve reunir cardeais, arcebispos, padres e líderes internacionais e será acompanhada por centenas de fiéis. Os ritos serão transmitidos por redes de notícias do mundo todo.

O Pontífice morreu na última segunda-feira, aos 88 anos, devido a um acidente vascular cerebral (AVC), também conhecido como derrame cerebral. O quadro o pôs em coma e levou a uma insuficiência cardíaca irreversível.

Onde assistir ao funeral?

O funeral do Papa Francisco está marcado para sábado, às 10h em Roma (5h em Brasília), na Praça de São Pedro, e será presidido pelo decano do Colégio Cardinalício, o cardeal Giovanni Battista Re. A cerimônia será realizada no mesmo local onde o primeiro Pontífice latino-americano fez sua última aparição pública, no domingo de Páscoa, horas antes de seu falecimento.





O funeral também será transmitido pelo canal de notícias do Vaticano no YouTube, que tem acompanhado e exibido grande parte dos ritos. Emissoras internacionais, como a BBC no Reino Unido, redes de televisão americanas, como NBC, CBS e CNN, e jornais como The New York Time, também farão a cobertura.

O que acontecerá no funeral?

O funeral do Papa Francisco seguirá uma série de rituais centenários.

Primeiro, será realizada uma missa pública de corpo presente em frente à Basílica de São Pedro, presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re.

A pedido de Francisco, o funeral será mais modesto do que os ritos dos papas anteriores. No ano passado, o Pontífice simplificou as regras para funerais papais, com mudanças que incluem o uso de apenas um caixão de madeira em vez de três.

Após a missa, o corpo de Francisco será sepultado na Basílica Papal de Santa Maria Maggiore, em Roma, onde outros sete papas estão sepultados.

Francisco escreveu em seu testamento que queria que sua "última jornada terrena terminasse neste antiquíssimo santuário mariano". Ele solicitou um túmulo simples e sem decoração, apenas a inscrição "Franciscus", seu nome papal em latim.

Quem deve comparecer?

Segundo a imprensa italiana, meio milhão de fiéis são esperados no funeral, além de chefes de Estado e monarcas do mundo todo. Um dos primeiros a anunciar sua viagem a Roma foi o presidente americano Donald Trump, apesar dos confrontos com Francisco sobre os migrantes. "Estamos ansiosos para estarmos lá!", afirmou em rede social Trump, que será acompanhado da primeira-dama, Melania.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também confirmou presença com sua esposa, Janja, assim como os presidentes argentino, Javier Milei, e francês, Emmanuel Macron, os reis da Espanha, Felipe VI e Letizia, o príncipe William, além dos chefes de governo do Reino Unido, Keir Starmer, e da Alemanha, Olaf Scholz, e dos dirigentes das principais instituições da União Europeia.

Velório em curso

Até o funeral, o corpo de Francisco, vestido com as vestes papais, permanecerá em câmara na Basílica de São Pedro. O translado partiu no início da quarta-feira da Casa Santa Marta, onde vivia em Roma, em procissão para o principal templo do Vaticano, acompanhado por cerca de 20 mil pessoas. A visitação será permitida até sexta-feira (25).

O conclave

A escolha do sucessor de Francisco será determinada no rito conhecido por conclave, no qual os cardeais eleitores (que têm menos de 80 anos, um total de 135 atualmente) votam em um nome. No entanto, o cardeal bósnio Vinko Puljić, ex-arcebispo de Sarajevo, e o espanhol Antonio Cañizares não participarão do rito "por motivos de saúde". O próprio Puljić, que foi arcebispo de Sarajevo de 1990 a 2022, fez o anúncio ao canal de televisão croata RTL. Já Cañizares, arcebispo emérito de Valência, não comparecerá nem ao funeral, nem ao conclave, de acordo com fontes do bispado valenciano.

A data do conclave, porém, ainda não foi definida. Segundo as normas do Vaticano, a reunião deve começar entre o 15º e o 20º dia após o falecimento, ou seja, entre 5 e 10 de maio.

Então, os cardeais se reunirão na Capela Sistina e realizarão quatro votações por dia, duas pela manhã e duas à tarde, exceto no primeiro dia. As cédulas contendo os votos e as anotações feitas pelos cardeais são destruídas e queimadas pelo camerlengo. A eleição exige maioria qualificada (dois terços dos votos).

A chaminé, que os fiéis podem ver da Praça de São Pedro, emite uma fumaça preta se ninguém ainda tiver sido escolhido. Caso contrário, uma fumaça branca produzida com produtos químicos anuncia ao mundo que "habemus papam".

