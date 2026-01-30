A- A+

SAÚDE Saiba como é a recuperação da cirurgia de catarata A catarata é uma doença dos olhos em que a visão fica opaca e a principal causa de cegueira na população

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será submetido a uma cirurgia de catarata no olho esquerdo nesta sexta-feira (30), em Brasília. Ele já havia passado por uma cirurgia de catarata em outubro de 2020. A catarata é uma doença dos olhos em que a visão fica opaca, segundo informações do Ministério da Saúde.

Ocorre principalmente em decorrência do envelhecimento. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença é a principal causa de cegueira na população. Seu surgimento é mais comum em pessoas acima de 70 anos, mas ela pode se manifestar em qualquer momento da vida.

Como é a cirurgia de catarata?

A cirurgia, chamada de facectomia, faz a retirada do cristalino comprometido pela doença e o substitui por uma lente artificial, um implante intraocular. O procedimento, segundo a Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa (ABCCR), é a cirurgia mais realizada na oftalmologia e foi uma das técnicas cirúrgicas que mais evoluiu nas últimas décadas.

O implante da lente artificial é delicado e deve ser feito com cuidado, preferencialmente por um profissional experiente. Mas o processo é seguro, de baixo risco, geralmente é feito em cerca de 15 minutos.

A recuperação costuma levar de 2 a 7 dias, se não houver complicações. No entanto, é indicado o retorno apenas para atividades leves, e dirigir, levantar peso e praticar exercícios físicos costumam ser evitadas para não comprometer a recuperação. O essencial nesta primeira semana é proteger os olhos contra poeira, vento e luz intensa. Após o primeiro mês, o paciente consegue voltar às atividades normais com segurança.





A cirurgia traz de volta a visão e pode corrigir o grau de olhos míopes, hipermetropes e astigmatas, por meio das lentes intraoculares.

Quais são os sintomas da catarata?

Na maioria das vezes, durante os estágios iniciais da catarata, ela não pode ser diagnosticada a olho nu. Seus efeitos iniciais também costumam ser brandos e, por isso, os portadores da doença não percebem tão rapidamente. Com a evolução das fases, os sintomas provocam a perda gradativa da qualidade na visão, podendo levar à cegueira.

Sensação de visão embaçada;

Alteração contínua da refração (grau dos óculos);

Maior sensibilidade a luz;

Espalhamento dos reflexos ao redor das luzes;

Percepção de que as cores estão desbotadas.

Normalmente, também há uma piora da miopia com redução da visão em baixo contraste e baixa luminosidade, principalmente para longe.

